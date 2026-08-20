यूपी टी20 लीग के 8वें मुकाबले में बुधवार (19 अगस्त 2026) को रिंकू सिंह की कप्तानी वाली मेरठ मैवेरिक्स ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की है। इस मुकाबले में रिंकू ने कप्तानी पारी खेली और 24 गेंद पर बेहतरीन 55 रन नाबाद रहते हुए बनाए। इस पारी में उन्होंने 6 छक्के और 2 चौके जड़े। उनकी इस पारी के बदौलत मेरठ ने भुवनेश्वर कुमार की कप्तानी वाली लखनऊ फाल्कन्स को मुकाबले में मात दी।

बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में मेरठ की जीत के बीच बारिश लगातार बाधा बन रही थी। फिर रिंकू सिंह ने तबाही मचाते हुए टीम को बेहतरीन जीत दिला दी। डकवर्थ लुईस प्रणाली के तहत मेरठ मैवेरिक्स का स्कोर 16.5 ओवर में 149 रन होना था और रिंकू के चौकों-छक्कों की बदौलत टीम ने बारिश के कारण मैच रुकने से पहले 6 विकेट पर 154 रन बना लिए थे। इस तरह मेरठ की टीम 5 रन से आगे हो गई। लगातार तीसरी जीत के बाद मेरठ अंकतालिका में टॉप पर बरकरार है। जबकि लखनऊ फाल्कन्स को तीसरे मैच में दूसरी हार झेलनी पड़ी है।

इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ फाल्कन्स ने 20 ओवरों में 183/6 का मजबूत स्कोर खड़ा किया। सलामी बल्लेबाज मोहम्मद सैफ ने 32 गेंदों में 45 रनों की पारी खेली, जबकि अजीत वर्मा ने मध्यक्रम में शानदार पचासा जड़ते हुए 37 गेंदों में 53 रन (8 चौके , 1 छक्का) बनाए। अंत में सत्यम पांडे और विप्रज नगम के उपयोगी योगदान से लखनऊ मजबूत स्थिति में पहुंचाया। मेरठ की ओर से ज़ीशान अंसारी और विजय कुमार ने 2-2 विकेट चटकाए।

22 रन पर 3 विकेट, मेरठ की खराब शुरुआत

इसके बाद 184 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेरठ मैवेरिक्स की शुरुआत बेहद खराब रही। इन फॉर्म बल्लेबाज स्वास्तिक चिकारा को भुवनेश्वर कुमार ने पहले ही ओवर में आउट कर दिया। इसके बाद अभिनंदन संह ने दूसरे ही ओवर में दोहरे झटके देते हुए ऋतुराज शमा और अक्षय दुबे को पवेलियन भेज दिया। 22 रन पर 3 वकेट गंवाने के बाद दिव्यांश जोशी और दिव्यांश राजपूत ने 52 रनों की साझेदारी कर पारी को संभाला।

बारिश का ड्रामा और रिंकू सिंह का धमाल

फिर आखिरी 5 ओवर में मेरठ को जीत के लए 59 रनों की दरकार थी और मैदान पर कप्तान रिंकू संह का आना बाकी था। बारिश आ चुकी थी और DLS पार स्कोर के मुताबिक मेरठ पिछड़ रही थी। फिर 15वें ओवर में रिंकू ने अभिनंदन संह को निशाना बनाते हुए 19 रन बटोरे। इसके बावजूद 16.3 ओवर में मेरठ की टीम DLS पार स्कोर से 1 रन पीछे थी।

रिंकू सिंह भी हार नहीं माने और उन्होंने अगली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़कर टीम को आगे कर दया। इसके बाद 17वें ओवर में नवनीत कुमार की गेंदों पर रिंकू ने तबाही मचाते हुए महज 5 गेंदों में 26 रन कूट डाले। फिर बारिश के कारण मैच रुक गया और डीएलएस पार स्कोर में 5 रन से आगे होने के कारण रिंकू की टीम विजेता बनी।

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