यूपी टी20 लीग 2026 के 20 मैच हो चुके हैं और प्लेऑफ व फाइनल समेत कुल 14 मैच और बाकी हैं। मंगलवार 25 अगस्त को रिंकू सिंह की मेरठ मैवेरिक्स ने अपनी लगातार 7वीं जीत दर्ज की। यह टीम अब भी अंकतालिका में टॉप पर बरकरार है। वहीं भुवनेश्वर कुमार की कप्तानी वाली लखनऊ फाल्कन्स अंकतालिका में चौथी जीत के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है।

अगर बल्लेबाजों की बात करें तो स्वास्तिक चिकारा नंबर 1 पर बरकरार हैं। वहीं रिंकू सिंह ने टॉप 10 में एंट्री कर ली है। रिंकू के नाम अब तक 7 मैचों की 6 पारियों में 169 रन दर्ज हो चुके हैं। वह लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं।

दिग्गज भारतीय गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने 7वें मैच में 3 विकेट जरूर लिए लेकिन वह टॉप 10 में नहीं आ पाए। वह अब भी सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में 13वें नंबर पर हैं। उनके नाम अब तक 7 मैचों में 7 विकेट दर्ज हैं। इस लिस्ट में जीशान अंसारी टॉप पर बने हुए हैं।

यूपी टी20 लीग 2026 के 20वें मैच के बाद अंकतालिका

टीममैचजीतहारड्रॉ/टाईनेट रन रेटअंक
मेरठ मैवेरिक्स (Q)7700+1.60514
लखनऊ फाल्कन्स7430+0.4728
नोएडा किंग्स6330-0.2276
काशी रुद्रास7340-0.4136
गोरखपुर लायंस7250-0.2484
कानपुर सुपरस्टार्स6150-1.0502

यूपी टी20 लीग 2026 के 20वें मैच के बाद टॉप 10 बल्लेबाज

क्र.खिलाड़ीटीमरनमैचपारियांसर्वाधिक स्कोरऔसतस्ट्राइक रेट100s50s4s6s
1स्वस्तिक चिकारामेरठ248779749.60183.70022615
2मोहम्मद सैफलखनऊ220778931.43143.79011614
3साहब युवराज सिंहकाशी208769134.67145.4501209
4समीर रिजवीकानपुर189667137.80138.9702138
5करण शर्माकाशी186779231.00141.9802716
6अजीत वर्मालखनऊ184775930.67117.9502195
7अभय प्रताप सिंहगोरखपुर178777025.43167.92012010
8आदर्श सिंहकानपुर174665129.00126.0901910
9रिंकू सिंहमेरठ169765542.25219.48011015
10अभिषेक गोस्वामीकाशी 163777627.17124.4301138

यूपी टी20 लीग 2026 के 20वें मैच के बाद टॉप 10 गेंदबाज

क्र.खिलाड़ीटीमविकेटमैचपारियांAVGSRECO.5 विकेट3 विकेटमेडन
1जीशान अंसारीमेरठ17779.657.417.81030
2अभिनंदन सिंहलखनऊ167712.009.317.73030
3नामन तिवारीनोएडा105511.109.207.24110
4अजय कुमारकानपुर106615.9010.808.83010
5वासु वत्सगोरखपुर107716.6012.008.30020
6अतल बिहारी विपिन रायकाशी107722.6014.209.55020
7नवनीत कुमारलखनऊ97723.6714.569.76010
8कुणाल त्यागीनोएडा86618.0015.007.20020
9कार्तिक त्यागीमेरठ86617.1312.388.30010
10सुनील कुमारकाशी86626.8815.5010.40010

UP T20 League: भुवनेश्वर कुमार की घातक गेंदबाजी, लखनऊ को मिली चौथी जीत; करन शर्मा की काशी रुद्रास को लगा झटका

यूपी टी20 लीग 2026 के 20 लीग मैच हो चुके हैं। 20वें मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार की कप्तानी वाली लखनऊ फाल्कन्स ने काशी रुद्रास को मात दी। भुवी ने इस मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी की। लखनऊ की यह चौथी जीत थी और काशी को चौथी हार का सामना करना पड़ा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर