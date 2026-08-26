यूपी टी20 लीग 2026 के 20 मैच हो चुके हैं और प्लेऑफ व फाइनल समेत कुल 14 मैच और बाकी हैं। मंगलवार 25 अगस्त को रिंकू सिंह की मेरठ मैवेरिक्स ने अपनी लगातार 7वीं जीत दर्ज की। यह टीम अब भी अंकतालिका में टॉप पर बरकरार है। वहीं भुवनेश्वर कुमार की कप्तानी वाली लखनऊ फाल्कन्स अंकतालिका में चौथी जीत के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है।
अगर बल्लेबाजों की बात करें तो स्वास्तिक चिकारा नंबर 1 पर बरकरार हैं। वहीं रिंकू सिंह ने टॉप 10 में एंट्री कर ली है। रिंकू के नाम अब तक 7 मैचों की 6 पारियों में 169 रन दर्ज हो चुके हैं। वह लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं।
दिग्गज भारतीय गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने 7वें मैच में 3 विकेट जरूर लिए लेकिन वह टॉप 10 में नहीं आ पाए। वह अब भी सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में 13वें नंबर पर हैं। उनके नाम अब तक 7 मैचों में 7 विकेट दर्ज हैं। इस लिस्ट में जीशान अंसारी टॉप पर बने हुए हैं।
यूपी टी20 लीग 2026 के 20वें मैच के बाद अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|ड्रॉ/टाई
|नेट रन रेट
|अंक
|मेरठ मैवेरिक्स (Q)
|7
|7
|0
|0
|+1.605
|14
|लखनऊ फाल्कन्स
|7
|4
|3
|0
|+0.472
|8
|नोएडा किंग्स
|6
|3
|3
|0
|-0.227
|6
|काशी रुद्रास
|7
|3
|4
|0
|-0.413
|6
|गोरखपुर लायंस
|7
|2
|5
|0
|-0.248
|4
|कानपुर सुपरस्टार्स
|6
|1
|5
|0
|-1.050
|2
यूपी टी20 लीग 2026 के 20वें मैच के बाद टॉप 10 बल्लेबाज
|क्र.
|खिलाड़ी
|टीम
|रन
|मैच
|पारियां
|सर्वाधिक स्कोर
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|100s
|50s
|4s
|6s
|1
|स्वस्तिक चिकारा
|मेरठ
|248
|7
|7
|97
|49.60
|183.70
|0
|2
|26
|15
|2
|मोहम्मद सैफ
|लखनऊ
|220
|7
|7
|89
|31.43
|143.79
|0
|1
|16
|14
|3
|साहब युवराज सिंह
|काशी
|208
|7
|6
|91
|34.67
|145.45
|0
|1
|20
|9
|4
|समीर रिजवी
|कानपुर
|189
|6
|6
|71
|37.80
|138.97
|0
|2
|13
|8
|5
|करण शर्मा
|काशी
|186
|7
|7
|92
|31.00
|141.98
|0
|2
|7
|16
|6
|अजीत वर्मा
|लखनऊ
|184
|7
|7
|59
|30.67
|117.95
|0
|2
|19
|5
|7
|अभय प्रताप सिंह
|गोरखपुर
|178
|7
|7
|70
|25.43
|167.92
|0
|1
|20
|10
|8
|आदर्श सिंह
|कानपुर
|174
|6
|6
|51
|29.00
|126.09
|0
|1
|9
|10
|9
|रिंकू सिंह
|मेरठ
|169
|7
|6
|55
|42.25
|219.48
|0
|1
|10
|15
|10
|अभिषेक गोस्वामी
|काशी
|163
|7
|7
|76
|27.17
|124.43
|0
|1
|13
|8
यूपी टी20 लीग 2026 के 20वें मैच के बाद टॉप 10 गेंदबाज
|क्र.
|खिलाड़ी
|टीम
|विकेट
|मैच
|पारियां
|AVG
|SR
|ECO.
|5 विकेट
|3 विकेट
|मेडन
|1
|जीशान अंसारी
|मेरठ
|17
|7
|7
|9.65
|7.41
|7.81
|0
|3
|0
|2
|अभिनंदन सिंह
|लखनऊ
|16
|7
|7
|12.00
|9.31
|7.73
|0
|3
|0
|3
|नामन तिवारी
|नोएडा
|10
|5
|5
|11.10
|9.20
|7.24
|1
|1
|0
|4
|अजय कुमार
|कानपुर
|10
|6
|6
|15.90
|10.80
|8.83
|0
|1
|0
|5
|वासु वत्स
|गोरखपुर
|10
|7
|7
|16.60
|12.00
|8.30
|0
|2
|0
|6
|अतल बिहारी विपिन राय
|काशी
|10
|7
|7
|22.60
|14.20
|9.55
|0
|2
|0
|7
|नवनीत कुमार
|लखनऊ
|9
|7
|7
|23.67
|14.56
|9.76
|0
|1
|0
|8
|कुणाल त्यागी
|नोएडा
|8
|6
|6
|18.00
|15.00
|7.20
|0
|2
|0
|9
|कार्तिक त्यागी
|मेरठ
|8
|6
|6
|17.13
|12.38
|8.30
|0
|1
|0
|10
|सुनील कुमार
|काशी
|8
|6
|6
|26.88
|15.50
|10.40
|0
|1
|0
UP T20 League: भुवनेश्वर कुमार की घातक गेंदबाजी, लखनऊ को मिली चौथी जीत; करन शर्मा की काशी रुद्रास को लगा झटका
यूपी टी20 लीग 2026 के 20 लीग मैच हो चुके हैं। 20वें मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार की कप्तानी वाली लखनऊ फाल्कन्स ने काशी रुद्रास को मात दी। भुवी ने इस मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी की। लखनऊ की यह चौथी जीत थी और काशी को चौथी हार का सामना करना पड़ा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर