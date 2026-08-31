कानपुर में लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम को देखते हुए यूपी टी20 लीग सीजन-4 के प्लेऑफ और फाइनल के मैचों को कानपुर से लखनऊ शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है। अब लीग के प्लेऑफ और फाइनल मैच पूर्व निर्धारित तारिखों पर लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे।



यूपी टी20 लीग गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने इस बारे में कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लीग प्रबंधन के लिए खिलाड़ियों के हित, सभी टीमों को समान और खेल के लिए बेहतर स्थितियां देना और मैचों की गुणवत्ता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

कानपुर में लगातार बारिश

संजय कपूर ने कहा कि कानपुर में लगातार बारिश से मैचों को पूरा कराना संभव नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण खेल व खिलाड़ियों की प्रतिभाओं पर असर पड़ रहा है। ऐसे में प्लेऑफ जैसे महत्वपूर्ण और निर्णायक मैचों में सभी टीमों को पूरे 20 ओवर खेलने का समान और उचित अवसर मिलना अत्यंत आवश्यक है। आने वाले दिनों में मौसम के पूर्वानुमान का अवलोकन किया गया, जिसमें कानपुर में लगातार बारिश दिखाई जा रही है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए प्लेऑफ के मैच व फाइनल को लखनऊ में स्थानांतरित करने का निर्णय बड़े भारी मन से लिया गया है।

खिलाड़ियों के हित में लिया गया फैसला

डॉ. संजय कपूर ने कहा कि यह निर्णय किसी एक टीम के पक्ष या विपक्ष में नहीं, बल्कि खेल की निष्पक्षता और खिलाड़ियों के हित में लिया गया है। लगातार बारिश के कारण गीली आउटफील्ड से खिलाड़ियों के लिए चोट का जोखिम बढ़ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि मौसम के कारण मैचों के बार-बार बाधित होने और देर रात तक छोटे प्रारूप में मुकाबले समाप्त होने से खिलाड़ियों पर पड़ने वाली शारीरिक एवं मानसिक थकान को भी ध्यान में रखा गया है।

संजय कपूर ने क्या कहा

संजय कपूर ने कहा कि लीग की निगाह में प्लेऑफ में पहुंचने वाली सभी टीमों को अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शन करने के लिए बेहतर स्थितियां मिलनी चाहिए। लीग प्रबंधन का प्रयास है कि प्लेऑफ जैसे महत्वपूर्ण मैचों में खिलाड़ियों को पूरे 20 ओवर खेलने का अवसर मिले, दर्शकों को निर्बाध क्रिकेट का आनंद और टीमों को अपनी रणनीति एवं क्षमता का पूरा प्रदर्शन करने के लिए बेहतर मंच मिल सके। उन्होंने आगे बताया कि प्लेऑफ मैच व फाइनल मैच पूर्व निर्धारित तिथियों में यथावत लखनऊ में आयोजित होंगे।

भुवनेश्वर कुमार की टीम की 5वीं जीत

यूपी टी20 लीग 2026 के प्लेऑफ की तीन टीमें पक्की हो चुकी हैं। भुवनेश्वर कुमार की लखनऊ फाल्कन्स पांचवी जीत के बाद दूसरे नंबर पर अंकतालिका में है और प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। वहीं मेरठ का विजय रथ रोकने वाली नोएडा किंग्स ने भी एलिमिनेटर के लिए जगह पक्की की। पूरी खबर पढ़ें।

