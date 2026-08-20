यूपी टी20 लीग 2026 का 9वां मुकाबला माधव कौशिक की कप्तानी वाली नोएडा सुपर किंग्स और आर्यन जुयाल की कप्तानी वाली टीम गोरखपुर लायंस के बीच खेला गया। गोरखपुर लायंस के लिए इस मुकाबले में अभय प्रताप सिंह और सिद्धार्थ यादव ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन इन दोनों की पारी पर पानी फिर गया और नोएडा सुपर किंग्स ने मैच को 3 विकेट से जीत लिया।

इस मुकाबले में गोरखपुर लायंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और फिर पहली पारी में 20 ओवर में 9 विकेट पर 185 रन बनाए। नोएडा सुपर किंग्स को जीत के लिए 186 रन का लक्ष्य मिला था जिसे इस टीम ने 19.5 ओवर में 7 विकेट पर 186 रन बनाते हुए हासिल कर दिया। नोएडा टीम की ये इस सीजन में तीसरे मैच में दूसरी जीत रही जबकि गोरखपुर को अपने चौथे मैच में ही तीसरी हार का सामना करना पड़ा।

रवि सिंह और अविनाश ने खेली शानदार पारी

नोएडा सुपर किंग्स के लिए रवि सिंह ने बेहतरीन पारी खेलते हुए 28 गेंदों पर 4 छक्के और 3 चौकों की मदद से 49 रन बनाए जबकि अविनाश चौधरी ने 15 गेंदों पर 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से नाबाद 34 रन बनाते हुए मैच फिनिश कर दिया। आदित्य शर्मा ने भी 30 गेंदों पर 39 रन की अच्छी पारी खेली जबकि प्रशांत वीर नहीं चले और वो डक पर आउट हुए। कार्तिक सिद्धू 17 रन बनाकर रन आउट हो गए तो वहीं ओपनर शौर्य सिंह ने 15 गेंदों पर 20 रन बनाए। गोरखपुर लायंस के लिए वासु वत्स ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए।

अभय-सार्थक ने खेली अर्धशतकीय पारी

गोरखपुर लायंस के लिए नोएडा के खिलाफ ओपनर अभय प्रताप सिंह ने 41 गेंदों पर 4 छक्के और 7 चौकों की मदद से 70 रन की बेहतरीन पारी खेली जबकि मध्यक्रम के बल्लेबाज सिद्धार्थ यादव ने 28 गेंदों पर 4 छक्के और 3 चौकों की मदद से 51 रन बनाए। कप्तान आर्यन जुयाल ने 19 गेंदों पर 21 रन बनाए तो वहीं पार्थ पलावत ने 7 गेंदों पर नाबाद 16 रन की पारी खेली। नोएडा सुपर किंग्स के लिए बॉबी यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए जबकि कार्तिक सिद्धू ने 3 सफलता हासिल की।

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