यूपी टी20 लीग 2026 का 22वां मैच कासी रुद्रास और नोएडा सुपर किंग्स के बीच खेला गया। इस मैच में करन शर्मा की कप्तानी वाली कासी रुद्रास को प्रशांतवीर की कप्तानी वाली नोएडा टीम को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस सीजन में ये कासी रुद्रास की 8वें मैच में 5वीं हार रही जबकि नोएडा सुपर किंग्स की 7वें मैच में चौथी जीत रही।
कासी और नोएडा के बीच खेले गए मैच में नोएडा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और पहली पारी में कासी की टीम 18.3 ओवर में 89 रन के स्कोर पर ही सिमट गई। इसके जवाब में नोएडा ने 14.2 ओवर में 2 विकेट पर 90 रन बनाकर मैच को आसानी से जीत लिया।
नहीं चले अभिषेक, विराट, करन
कासी के स्टार बैटर्स इस मैच में नहीं चल पाए और ओपनर अभिषेक गोस्वामी 15 रन, विराट जायसवाल 13 रन जबकि करन शर्मा 10 रन बनाकर आउट हो गए। साहब युवराज सिंह तो अपना खाता तक नहीं खोल पाए तो वहीं नोएडा की तरफ से कार्तिक सिद्धू ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए जबकि कप्तान प्रशांतवीर को एक सफलता मिली।
नोएडा को जीत के लिए 90 रन का आसान टारगेट मिला था, लेकिन इस टीम ने भी अपने 5 विकेट गंवा दिए। नोएडा के लिए अविनाश चौधरी ने नाबाद 31 रन की पारी खेली जबकि आदित्य शर्मा ने 17 रन तो वहीं रवि सिंह ने 19 रन बनाए। नोएडा के दोनों ओपनर राशिद और माधव भी अपना खाता नहीं खोल पाए। कासी के लिए कप्तान करन शर्मा ने 2 विकेट लिए, लेकिन टीम की हार नहीं रोक पाए।
आदर्श सिंह-जीशान अंसारी टॉप पर
इस सीजन के 22 मैच समाप्त होने के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अब आदर्श सिंह पहले नंबर पर आ गए जिन्होंने इस सीजन का पहला शतक 21वें मैच में लगाया और101 रन बनाकर नाबाद रहे। आदर्श सिंह ने पहले नंबर पर मौजूद सात्विक चिकारा को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने अब तक 7 मैचों में 248 रन बनाए हैं। आदर्श सिंह के नाम पर अब कुल 275 रन हो गए हैं। वहीं सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में जीशान अंसारी पहले नंबर पर हैं जिन्होंने 7 मैचों में 17 विकेट लिए हैं।
यूपी टी20 लीग 2026 के 22 मैचों के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर
|बल्लेबाज
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|6
|4
|आदर्श सिंह
|7
|7
|1
|275
|101
|45.83
|192
|143.23
|1
|1
|19
|12
|स्वास्तिक चिकारा
|7
|7
|2
|248
|97
|49.6
|135
|183.7
|–
|2
|15
|26
|मोहम्मद सैफ
|7
|7
|–
|220
|89
|31.43
|153
|143.79
|–
|1
|14
|16
|अभय प्रताप सिंह
|8
|8
|–
|211
|70
|26.38
|123
|171.54
|–
|1
|12
|23
|साहब युवराज सिंह
|8
|7
|–
|208
|91
|29.71
|147
|141.5
|–
|1
|9
|20
|गेंदबाज
|मैच
|पारी
|ओवर्स
|रन
|विकेट
|बेस्ट बॉलिंग
|औसत
|इकानॉमी
|स्ट्राइक रेट
|4 विकेट
|5 विकेट
|मेडन
|जीशान अंसारी
|7
|7
|21
|164
|17
|4/10
|9.65
|7.81
|7.41
|1
|–
|–
|अभिनंदन सिंह
|7
|7
|24.5
|192
|16
|4/30
|12
|7.73
|9.31
|2
|–
|–
|अजय कुमार
|7
|7
|19.4
|186
|12
|4/27
|15.5
|9.46
|9.83
|1
|–
|–
|नमन तिवारी
|6
|6
|17.2
|127
|11
|6/13
|11.55
|7.33
|9.45
|–
|1
|–
|वासु वत्स
|8
|8
|22
|208
|10
|4/14
|20.8
|9.45
|13.2
|1
|–
|–
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गिल ने कोलंबो टेस्ट मैच की पहली पारी में 50 रन बनाए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस साइकल में अपने 1000 रन पूरे किए साथ ही विराट कोहली और बेन स्टोक्स का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)