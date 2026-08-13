यूपी टी20 लीग के चौथे सीजन की शुरुआत 14 अगस्त 2026 से होगी। 6 सितंबर तक चलने वाले इस टी20 लीग में कुल 34 मैच खेले जाएंगे और इस सीजन में रिंकू सिंह, भुवनेश्वर कुमार, समीर रिजवी, मोहसिन खान और करन शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी मैदान पर अपनी चमक बिखेरेंगे। इस सीजन में कुल 6 टीमों हिस्सा लेंगी जिसमें काशी रुद्रास, मेरठ मावेरिक्स, नोएडा किंग्स (नोएडा सुपर किंग्स), कानपुर सुपरस्टार्स, लखनऊ फाल्कन्स और गोरखपुर लायंस शामिल हैं।
इस सीजन में जिस दिन डबल हेडर मैच खेले जाएंगे उस दिन पहला मैच दोपहर 3.00 बजे से खेला जाएगा जबकि दूसरा मुकाबला शाम 7.30 बजे शुरू होगा। टूर्नामेंट के पहले चरण के मुकाबले इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ में खेले जाएंगे जबकि सीजन के दूसरे चरण और नॉक आउट मुकाबले साथ ही फाइनल मैच कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। यूपी टी20 लीग 2026 का शेड्यूल इस तरह से है।
यूपी टी20 लीग 2026 का पूरा शेड्यूल
- मैच 1 – शुक्रवार, 14 अगस्त: काशी रुद्रास बनाम मेरठ मावेरिक्स – शाम 7:30 बजे IST (उद्घाटन मुकाबला)
- मैच 2 – शनिवार, 15 अगस्त: नोएडा सुपर किंग्स बनाम कानपुर सुपरस्टार्स – दोपहर 3:00 बजे IST
- मैच 3 – शनिवार, 15 अगस्त: लखनऊ फाल्कन्स बनाम गोरखपुर लायंस – शाम 7:30 बजे IST
- मैच 4 – रविवार, 16 अगस्त: काशी रुद्रास बनाम कानपुर सुपरस्टार्स – दोपहर 3:00 बजे IST
- मैच 5 – रविवार, 16 अगस्त: गोरखपुर लायंस बनाम मेरठ मावेरिक्स – शाम 7:30 बजे IST
- मैच 6 – सोमवार, 17 अगस्त: नोएडा सुपर किंग्स बनाम लखनऊ फाल्कन्स – शाम 7:30 बजे IST
- मैच 7 – मंगलवार, 18 अगस्त: गोरखपुर लायंस बनाम काशी रुद्रास – शाम 7:30 बजे IST
- मैच 8 – बुधवार, 19 अगस्त: लखनऊ फाल्कन्स बनाम मेरठ मावेरिक्स – शाम 7:30 बजे IST
- मैच 9 – गुरुवार, 20 अगस्त: गोरखपुर लायंस बनाम नोएडा सुपर किंग्स – दोपहर 3:00 बजे IST
- मैच 10 – गुरुवार, 20 अगस्त: कानपुर सुपरस्टार्स बनाम काशी रुद्रास – शाम 7:30 बजे IST
- मैच 11 – शुक्रवार, 21 अगस्त: मेरठ मावेरिक्स बनाम नोएडा सुपर किंग्स – दोपहर 3:00 बजे IST
- मैच 12 – शुक्रवार, 21 अगस्त: लखनऊ फाल्कन्स बनाम कानपुर सुपरस्टार्स – शाम 7:30 बजे IST
- मैच 13 – शनिवार, 22 अगस्त: काशी रुद्रास बनाम गोरखपुर लायंस – दोपहर 3:00 बजे IST
- मैच 14 – शनिवार, 22 अगस्त: मेरठ मावेरिक्स बनाम कानपुर सुपरस्टार्स – शाम 7:30 बजे IST
- मैच 15 – रविवार, 23 अगस्त: लखनऊ फाल्कन्स बनाम नोएडा सुपर किंग्स – दोपहर 3:00 बजे IST
- मैच 16 – रविवार, 23 अगस्त: मेरठ मावेरिक्स बनाम गोरखपुर लायंस – शाम 7:30 बजे IST
- मैच 17 – सोमवार, 24 अगस्त: काशी रुद्रास बनाम लखनऊ फाल्कन्स – दोपहर 3:00 बजे IST
- मैच 18 – सोमवार, 24 अगस्त: नोएडा सुपर किंग्स बनाम गोरखपुर लायंस – शाम 7:30 बजे IST
- मैच 19 – मंगलवार, 25 अगस्त: कानपुर सुपरस्टार्स बनाम मेरठ मावेरिक्स – दोपहर 3:00 बजे IST
- मैच 20 – मंगलवार, 25 अगस्त: लखनऊ फाल्कन्स बनाम काशी रुद्रास – शाम 7:30 बजे IST
- मैच 21 – बुधवार, 26 अगस्त: गोरखपुर लायंस बनाम कानपुर सुपरस्टार्स – दोपहर 3:00 बजे IST
- मैच 22 – बुधवार, 26 अगस्त: नोएडा सुपर किंग्स बनाम काशी रुद्रास – शाम 7:30 बजे IST
- मैच 23 – शुक्रवार, 28 अगस्त: काशी रुद्रास बनाम नोएडा सुपर किंग्स – शाम 7:30 बजे IST
- मैच 24 – शनिवार, 29 अगस्त: मेरठ मावेरिक्स बनाम लखनऊ फाल्कन्स – दोपहर 3:00 बजे IST
- मैच 25 – शनिवार, 29 अगस्त: कानपुर सुपरस्टार्स बनाम नोएडा सुपर किंग्स – शाम 7:30 बजे IST
- मैच 26 – रविवार, 30 अगस्त: गोरखपुर लायंस बनाम लखनऊ फाल्कन्स – दोपहर 3:00 बजे IST
- मैच 27 – रविवार, 30 अगस्त: नोएडा सुपर किंग्स बनाम मेरठ मावेरिक्स – शाम 7:30 बजे IST
- मैच 28 – सोमवार, 31 अगस्त: कानपुर सुपरस्टार्स बनाम लखनऊ फाल्कन्स – शाम 7:30 बजे IST
- मैच 29 – मंगलवार, 1 सितंबर: मेरठ मावेरिक्स बनाम काशी रुद्रास – दोपहर 3:00 बजे IST
- मैच 30 – मंगलवार, 1 सितंबर: कानपुर सुपरस्टार्स बनाम गोरखपुर लायंस – शाम 7:30 बजे IST
प्लेऑफ एवं फाइनल मुकाबलों का शेड्यूल
- प्लेऑफ (मैच 31) – गुरुवार, 3 सितंबर: TBD बनाम TBD – दोपहर 3:00 बजे IST
- प्लेऑफ (मैच 32) – गुरुवार, 3 सितंबर: TBD बनाम TBD – शाम 7:30 बजे IST
- प्लेऑफ (मैच 33) – शुक्रवार, 4 सितंबर: TBD बनाम TBD – शाम 7:30 बजे IST
- फाइनल (मैच 34) – रविवार, 6 सितंबर: TBD बनाम TBD – शाम 7:30 बजे IST
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