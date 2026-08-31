यूपी टी20 लीग 2026 के 27 मैचों के बाद प्लेऑफ की तीन टीमें पक्की हो चुकी हैं। मेरठ मैवेरिक्स ने पहले ही लगातार 7 मैच जीतते हुए प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली थी। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार की कप्तानी वाली लखनऊ फाल्कन्स ने भी 9 में से पांच मुकाबले जीतते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई। रविवार 30 अगस्त को खेले गए मुकाबले में लखनऊ फाल्कन्स ने गोरखपुर लायंस को 24 रन से हराया। जबकि नोएडा किंग्स ने अजेय मेरठ का विजय रथ रविवार को रोका और टॉप 3 में जगह सुनिश्चित कर ली।

छह टीमों वाले इस टूर्नामेंट में अभी चौथी टीम का नाम तय होना बाकी है। मेरठ की टीम को पहली हार जरूर मिली लेकिन वह अंकतालिका में टॉप पर काबिज है। जबकि पांचवीं जीत के बाद भुवी की लखनऊ अंकतालिका में दूसरे स्थान पर बरकरार है। लखनऊ का एक मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा था जिसके कारण उसके 11 अंक हैं। वहीं तीसरे नंबर पर मौजूद नोएडा के 10 अंक हैं।

काशी रुद्रास, गोरखपुर लायंस और कानपुर सुपरस्टार्स के बीच चौथे स्थान के लिए अब जंग है। बता दें कि टूर्नामेंट में लीग स्टेज के तीन मैच और बाकी हैं। कानपुर की टीम लगभग प्लेऑफ की रेस से बाहर ही है। उसने आठ में से 6 मुकाबले गंवाए हैं और उसके सिर्फ 4 अंक हैं। अगर बचे हुए दोनों मैच समीर रिजवी की कप्तानी वाली यह टीम जीत भी जाती है, फिर भी सिर्फ 8 अंक ही जुटा पाएगी।

शिवा सिंह की हैट्रिक से जीती नोएडा

नोएडा किंग्स ने बारिश से प्रभावित यूपी टी20 लीग 2026 के 27वें मुकाबले में मेरठ मावेरिक्स को पांच विकेट से हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली। मुकाबला 5-5 ओवर का ही हुआ। रिंकू सिंह के लीग से जाने के बाद मेरठ के कप्तान बने दिव्यांश जोशी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। स्वास्तिक चिकारा ने मेरठ को तेज शुरुआत देने की कोशिश की, लेकिन प्रशांत वीर की गेंद पर विकेटकीपर आदित्य शर्मा ने उन्हें 14 रन (9 गेंद) के निजी स्कोर पर स्टंप आउट कर दिया। इसके बाद का पूरा खेल नोएडा के गेंदबाज शिवा सिंह के नाम रहा।

शिवा ने अपनी घातक गेंदबाजी से तहलका मचाते हुए दो ओवरों में विभाजित (2.5, 2.6 और 4.1 ओवर की गेंदों पर) एक शानदार हैट्रिक ली। उन्होंने 5 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। शिवा सिंह यूपी टी20 लीग के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले कार्तिक त्यागी के बाद दूसरे गेंदबाज बन गए हैं, जबकि मौजूदा सीजन की यह पहली हैट्रिक है। इस बेहतरीन गेंदबाजी के सामने मेरठ की टीम निर्धारित 5 ओवरों में 7 विकेट खोकर केवल 33 रन ही बना सकी। डीएलएस (DLS) पद्धति के तहत नोएडा किंग्स को जीत के लिए 35 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला। लक्ष्य का पीछा करने उतरी नोएडा किंग्स ने 3.3 ओवर में 5 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली।

यूपी टी20 लीग 2026 के 27 मैचों के बाद अंकतालिका

रैंक टीम मैच जीत हार बेनतीजा नेट रन रेट अंक 1 मेरठ मैवेरिक्स (Q) 9 7 1 1 +1.376 15 2 लखनऊ फाल्कन्स (Q) 9 5 3 1 +0.578 11 3 नोएडा किंग्स (Q) 10 5 5 0 -0.276 10 4 काशी रुद्रास 9 4 5 0 -0.182 8 5 गोरखपुर लायंस 9 3 6 0 -0.318 6 6 कानपुर सुपरस्टार्स 8 2 6 0 -0.837 4

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