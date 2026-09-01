यूपी टी20 लीग 2026 के 28वें मुकाबले में लखनऊ फाल्कन्स ने कानपुर सुपरस्टार्स को हराते हुए छठी जीत के साथ अपने लीग स्टेज का समापन किया। लखनऊ ने अपने नियमित कप्तान भुवनेश्वर कुमार की गैरमौजूदगी में यह मुकाबला अपने नाम किया। विप्रज निगम ने इस मुकाबले में लखनऊ की कप्तानी की और टीम ने 13 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए अपना लीग स्टेज का सफर खत्म किया।
प्लेऑफ में लखनऊ की टीम पहले ही पहुंच चुकी है। इस मुकाबले में पहले खेलते हुए लखनऊ फाल्कन्स ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 162 रन बनाए थे। यशु प्रधान ने 40 और हिमांशु सिंह ने 43 रन की पारियां खेली थीं। अंत में प्रियम गर्ग 21 गेंद पर 32 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके बाद कानपुर की पारी शुरू हुई और शुरुआत अच्छी नहीं थी। छठे ओवर में ही टीम ने 37 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे।
बारिश के कारण खेल रुकने तक कानपुर सुपरस्टार्स ने 10 ओवर में चार विकेट पर 68 रन बनाए थे। इसके बाद खेल दोबारा शुरू नहीं हो सका। डकवर्थ लुईस सिस्टम के तहत उस समय डीएलएस पार स्कोर 81 रन था और कानपुर इससे 13 रन पीछे था। इस कारण कानपुर की टीम यह मैच 13 रन से हार गई। अब भुवनेश्वर कुमार की लखनऊ प्लेऑफ में मेरठ के खिलाफ क्वालिफायर 1 खेलने उतरेगी।
यूपी टी20 लीग 2026 के 28 मैचों के बाद अंकतालिका
|रैंक
|टीम
|मैच खेले
|जीत
|हार
|बेनतीजा
|नेट रन रेट
|अंक
|1
|मेरठ मैवेरिक्स (Q)
|9
|7
|1
|1
|+1.376
|15
|2
|लखनऊ फाल्कन्स (Q)
|10
|6
|3
|1
|+0.626
|13
|3
|नोएडा किंग्स (Q)
|10
|5
|5
|0
|-0.276
|10
|4
|काशी रुद्रास
|9
|4
|5
|0
|-0.182
|8
|5
|गोरखपुर लायंस
|9
|3
|6
|0
|-0.318
|6
|6
|कानपुर सुपरस्टार्स
|9
|2
|7
|0
|-0.865
|4
यूपी टी20 लीग 2026 के 28 मैचों के बाद टॉप 5 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|नॉट आउट
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|गेंदें खेलीं
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|6s
|4s
|समीर रिजवी
|9
|9
|2
|310
|91
|44.29
|205
|151.22
|–
|3
|13
|28
|स्वास्तिक चिकारा
|9
|9
|3
|301
|97
|50.17
|174
|172.99
|–
|2
|18
|31
|करन शर्मा
|9
|9
|1
|298
|102
|37.25
|203
|146.80
|1
|1
|22
|18
|आदर्श सिंह
|9
|9
|1
|286
|101
|35.75
|207
|138.16
|1
|1
|20
|12
|अजीत वर्मा
|10
|9
|2
|262
|75
|37.43
|211
|124.17
|–
|3
|8
|27
यूपी टी20 लीग 2026 के 28 मैचों के बाद टॉप 5 गेंदबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|ओवर
|रन
|विकेट
|सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी
|औसत
|इकॉनमी
|स्ट्राइक रेट
|4 विकेट
|5 विकेट
|मेडन
|अभिनंदन सिंह
|9
|9
|30.5
|237
|19
|4/30
|12.47
|7.69
|9.74
|2
|–
|–
|जीशान अंसारी
|7
|7
|21
|164
|17
|4/10
|9.65
|7.81
|7.41
|1
|–
|–
|शिवा सिंह
|10
|10
|30
|201
|14
|5/6
|14.36
|6.70
|12.86
|–
|1
|1
|अजय कुमार
|9
|9
|24.4
|255
|14
|4/27
|18.21
|10.34
|10.57
|1
|–
|–
|नमन तिवारी
|9
|8
|23
|210
|13
|6/13
|16.15
|9.13
|10.62
|–
|1
|–
अभिषेक से आगे विहान, अनमोलप्रीत नंबर 1, अंकतालिका में टॉप पर भटिंडा; ये हैं शेर-ए-पंजाब टी20 लीग के टॉप 5 बल्लेबाज-गेंदबाज
शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में पहले तीन मैचों के बाद दो खिलाड़ी अब तक बेहतरीन शतक लगा चुके हैं। भारत के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा टॉप 5 बल्लेबाजों की रेस में अब विहान मल्होत्रा से भी पिछड़ गए हैं। जबकि मोहाली को हराते हुए भटिंडा अंकतालिका में टॉप पर है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर