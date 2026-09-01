यूपी टी20 लीग 2026 के 28वें मुकाबले में लखनऊ फाल्कन्स ने कानपुर सुपरस्टार्स को हराते हुए छठी जीत के साथ अपने लीग स्टेज का समापन किया। लखनऊ ने अपने नियमित कप्तान भुवनेश्वर कुमार की गैरमौजूदगी में यह मुकाबला अपने नाम किया। विप्रज निगम ने इस मुकाबले में लखनऊ की कप्तानी की और टीम ने 13 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए अपना लीग स्टेज का सफर खत्म किया।

प्लेऑफ में लखनऊ की टीम पहले ही पहुंच चुकी है। इस मुकाबले में पहले खेलते हुए लखनऊ फाल्कन्स ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 162 रन बनाए थे। यशु प्रधान ने 40 और हिमांशु सिंह ने 43 रन की पारियां खेली थीं। अंत में प्रियम गर्ग 21 गेंद पर 32 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके बाद कानपुर की पारी शुरू हुई और शुरुआत अच्छी नहीं थी। छठे ओवर में ही टीम ने 37 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे।

बारिश के कारण खेल रुकने तक कानपुर सुपरस्टार्स ने 10 ओवर में चार विकेट पर 68 रन बनाए थे। इसके बाद खेल दोबारा शुरू नहीं हो सका। डकवर्थ लुईस सिस्टम के तहत उस समय डीएलएस पार स्कोर 81 रन था और कानपुर इससे 13 रन पीछे था। इस कारण कानपुर की टीम यह मैच 13 रन से हार गई। अब भुवनेश्वर कुमार की लखनऊ प्लेऑफ में मेरठ के खिलाफ क्वालिफायर 1 खेलने उतरेगी।

यूपी टी20 लीग 2026 के 28 मैचों के बाद अंकतालिका

रैंकटीममैच खेले जीतहार बेनतीजानेट रन रेटअंक
1मेरठ मैवेरिक्स (Q)9711+1.37615
2लखनऊ फाल्कन्स (Q)10631+0.62613
3नोएडा किंग्स (Q)10550-0.27610
4काशी रुद्रास9450-0.1828
5गोरखपुर लायंस9360-0.3186
6कानपुर सुपरस्टार्स9270-0.8654

यूपी टी20 लीग 2026 के 28 मैचों के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारीनॉट आउटरनसर्वोच्च स्कोरऔसतगेंदें खेलींस्ट्राइक रेट100506s4s
समीर रिजवी9923109144.29205151.2231328
स्वास्तिक चिकारा9933019750.17174172.9921831
करन शर्मा99129810237.25203146.80112218
आदर्श सिंह99128610135.75207138.16112012
अजीत वर्मा10922627537.43211124.173827

यूपी टी20 लीग 2026 के 28 मैचों के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ीमैचपारीओवररनविकेटसर्वश्रेष्ठ गेंदबाजीऔसतइकॉनमीस्ट्राइक रेट4 विकेट5 विकेटमेडन
अभिनंदन सिंह9930.5237194/3012.477.699.742
जीशान अंसारी7721164174/109.657.817.411
शिवा सिंह101030201145/614.366.7012.8611
अजय कुमार9924.4255144/2718.2110.3410.571
नमन तिवारी9823210136/1316.159.1310.621

अभिषेक से आगे विहान, अनमोलप्रीत नंबर 1, अंकतालिका में टॉप पर भटिंडा; ये हैं शेर-ए-पंजाब टी20 लीग के टॉप 5 बल्लेबाज-गेंदबाज

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में पहले तीन मैचों के बाद दो खिलाड़ी अब तक बेहतरीन शतक लगा चुके हैं। भारत के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा टॉप 5 बल्लेबाजों की रेस में अब विहान मल्होत्रा से भी पिछड़ गए हैं। जबकि मोहाली को हराते हुए भटिंडा अंकतालिका में टॉप पर है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर