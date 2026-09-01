यूपी टी20 लीग 2026 के 28वें मुकाबले में लखनऊ फाल्कन्स ने कानपुर सुपरस्टार्स को हराते हुए छठी जीत के साथ अपने लीग स्टेज का समापन किया। लखनऊ ने अपने नियमित कप्तान भुवनेश्वर कुमार की गैरमौजूदगी में यह मुकाबला अपने नाम किया। विप्रज निगम ने इस मुकाबले में लखनऊ की कप्तानी की और टीम ने 13 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए अपना लीग स्टेज का सफर खत्म किया।

प्लेऑफ में लखनऊ की टीम पहले ही पहुंच चुकी है। इस मुकाबले में पहले खेलते हुए लखनऊ फाल्कन्स ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 162 रन बनाए थे। यशु प्रधान ने 40 और हिमांशु सिंह ने 43 रन की पारियां खेली थीं। अंत में प्रियम गर्ग 21 गेंद पर 32 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके बाद कानपुर की पारी शुरू हुई और शुरुआत अच्छी नहीं थी। छठे ओवर में ही टीम ने 37 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे।

बारिश के कारण खेल रुकने तक कानपुर सुपरस्टार्स ने 10 ओवर में चार विकेट पर 68 रन बनाए थे। इसके बाद खेल दोबारा शुरू नहीं हो सका। डकवर्थ लुईस सिस्टम के तहत उस समय डीएलएस पार स्कोर 81 रन था और कानपुर इससे 13 रन पीछे था। इस कारण कानपुर की टीम यह मैच 13 रन से हार गई। अब भुवनेश्वर कुमार की लखनऊ प्लेऑफ में मेरठ के खिलाफ क्वालिफायर 1 खेलने उतरेगी।

यूपी टी20 लीग 2026 के 28 मैचों के बाद अंकतालिका

रैंक टीम मैच खेले जीत हार बेनतीजा नेट रन रेट अंक 1 मेरठ मैवेरिक्स (Q) 9 7 1 1 +1.376 15 2 लखनऊ फाल्कन्स (Q) 10 6 3 1 +0.626 13 3 नोएडा किंग्स (Q) 10 5 5 0 -0.276 10 4 काशी रुद्रास 9 4 5 0 -0.182 8 5 गोरखपुर लायंस 9 3 6 0 -0.318 6 6 कानपुर सुपरस्टार्स 9 2 7 0 -0.865 4

यूपी टी20 लीग 2026 के 28 मैचों के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी नॉट आउट रन सर्वोच्च स्कोर औसत गेंदें खेलीं स्ट्राइक रेट 100 50 6s 4s समीर रिजवी 9 9 2 310 91 44.29 205 151.22 – 3 13 28 स्वास्तिक चिकारा 9 9 3 301 97 50.17 174 172.99 – 2 18 31 करन शर्मा 9 9 1 298 102 37.25 203 146.80 1 1 22 18 आदर्श सिंह 9 9 1 286 101 35.75 207 138.16 1 1 20 12 अजीत वर्मा 10 9 2 262 75 37.43 211 124.17 – 3 8 27

यूपी टी20 लीग 2026 के 28 मैचों के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच पारी ओवर रन विकेट सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी औसत इकॉनमी स्ट्राइक रेट 4 विकेट 5 विकेट मेडन अभिनंदन सिंह 9 9 30.5 237 19 4/30 12.47 7.69 9.74 2 – – जीशान अंसारी 7 7 21 164 17 4/10 9.65 7.81 7.41 1 – – शिवा सिंह 10 10 30 201 14 5/6 14.36 6.70 12.86 – 1 1 अजय कुमार 9 9 24.4 255 14 4/27 18.21 10.34 10.57 1 – – नमन तिवारी 9 8 23 210 13 6/13 16.15 9.13 10.62 – 1 –

अभिषेक से आगे विहान, अनमोलप्रीत नंबर 1, अंकतालिका में टॉप पर भटिंडा; ये हैं शेर-ए-पंजाब टी20 लीग के टॉप 5 बल्लेबाज-गेंदबाज

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में पहले तीन मैचों के बाद दो खिलाड़ी अब तक बेहतरीन शतक लगा चुके हैं। भारत के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा टॉप 5 बल्लेबाजों की रेस में अब विहान मल्होत्रा से भी पिछड़ गए हैं। जबकि मोहाली को हराते हुए भटिंडा अंकतालिका में टॉप पर है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





