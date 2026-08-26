यूपी टी20 लीग 2026 के 20वें मैच में मंगलवार (25 अगस्त) को भुवनेश्वर कुमार की कप्तानी वाली लखनऊ फाल्कन्स ने चौथी जीत दर्ज की। लखनऊ ने अपने लगातार दूसरे मैच में करन शर्मा की कप्तानी वाली काशी रुद्रास को मात दी। भुवी ने इस मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी की और 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट झटके। काशी की भी यह चौथी हार थी और इस हार के बाद उसकी प्लेऑफ की उम्मीदों को झटका लगा।

इस मुकाबले की बात करें तो पहले खेलते हुए काशी रुद्रास की टीम 19.1 ओवर में 126 रन पर सिमट गई। काशी के लिए सक्षम चौबे ने सर्वाधिक 46 रन की पारी खेली। कप्तान करन शर्मा इस पारी में खाता भी नहीं खोल पाए। वहीं लखनऊ की तरफ से गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार ने किफायती गेंदबाजी के साथ 3 विकेट लिए। अभिनंदन सिंह ने 4 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। इन दोनों के अलावा नवनीत कुमार को 2 और विप्रज निगम व अक्षु बाजवा को 1-1 विकेट मिला।

127 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ फाल्कन्स की टीम ने 16 ओवर में ही 4 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत में लखनऊ की तरफ से बल्लेबाजी में हिमांशु सिंह ने जलवा दिखाया। उन्होंने 41 गेंद पर 64 रन की बेहतरीन पारी खेली जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनके अलावा कृतज्ञ ने 29 और पिछले मुकाबले के हीरो मोहम्मद सैफ ने 17 रन बनाए।

काशी रुद्रास की प्लेऑफ की उम्मीदों को झटका

लखनऊ फाल्कन्स की यह सातवें मुकाबले में चौथी जीत थी और टीम अंकतालिका में दूसरे स्थान पर बनी है। जबकि काशी रुद्रास को 7वें मैच में चौथी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद यह टीम चौथे स्थान पर है। उसके तीन मुकाबले अभी बाकी हैं और अब उसकी प्लेऑफ की उम्मीदों को भी झटका लगा है। आपको बता दें कि लीग स्टेज के बाद टॉप की टीम सीधे फाइनल में जाएगी। जबकि दूसरे व तीसरे स्थान की टीम के बीच एलिमिनेटर होगा और इसकी विजेता फाइनल में टॉप पर रहने वाली टीम से भिड़ेगी।

रिंकू सिंह ने 300 की स्ट्राइक रेट से ठोके रन, मेरठ की लगातार 7वीं जीत, समीर रिजवी की टीम हारी

यूपी टी20 लीग 2026 के 19वें मैच में मेरठ मेवरिक्स ने समीर रिजवी की कानपुर सुपरस्टार्स को 19 रनों से हरा दिया। मेरठ मेवरिक्स ने 5 ओवर में 3 विकेट पर 96 रन बनाए। इसके जवाब में कानपुर सुपरस्टार्स 3 विकेट पर 77 रन ही बना पाया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





