यूपी टी20 लीग 2026 के प्लेऑफ का आगाज हो चुका है। पहले क्वालिफायर में भुवनेश्वर कुमार की कप्तानी वाली लखनऊ फाल्कन्स ने रिंकू सिंह की कप्तानी वाली मेरठ मैवेरिक्स को हराते हुए फाइनल में जगह बनाई। इस मुकाबले में भारत के स्टार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 10 रन देकर 4 विकेट झटके।

इस मैच में पहले खेलते हुए लखनऊ फाल्कन्स ने 19.4 ओवर में सभी विकेट खोकर 145 रन बनाए। हिमांशु सिंह ने 45 गेंद पर 61 रन की पारी खेली। वहीं प्रियम गर्ग ने 18 गेंद पर 24 रन की पारी खेली। मेरठ के लिए जीशान अंसारी ने 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। जवाब में मेरठ की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 98 रन बनाए। कप्तान रिंकू सिंह की टीम में वापसी हुई लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके और बेहद धीमी पारी खेली।

इस मुकाबले में मेरठ मैवेरिक्स की शुरुआत बेहद खराब हुई। 16 रन पर ही आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। वहीं 36 रन पर टीम ने 7 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद रिंकू सिंह ने 40 गेंद पर 34 रन बनाए और 39 रन की पार्टनरशिप 8वें विकेट के लिए की। जीशान अंसारी ने 33 गेंद पर नाबाद 30 रन बनाए। 20 ओवर में टीम 98 रन ही बना पाई और 47 रन से मुकाबला हार गई। लखनऊ के लिए भुवनेश्वर कुमार के अलावा अभिनंदन सिंह ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए।

मेरठ के पास अभी एक और मौका

मेरठ मैवेरिक्स की टीम क्वालिफायर 1 में हारी जरूर लेकिन उसके पास क्वालिफायर 2 में एक और मौका होगा फाइनल में जगह बनाने का। एलिमिनेटर मुकाबला काशी रुद्रास और नोएडा किंग्स के बीच खेला जाएगा। इस मैच में जीतने वाली टीम क्वालिफायर 2 में शुक्रवार 4 सितंबर को मेरठ से भिड़ेगी। इस मुकाबले की विजेता टीम रविवार 6 सितंबर को फाइनल में लखनऊ का सामना करेगी।

लीग स्टेज के बाद की बात करें तो मेरठ मैवेरिक्स की टीम 10 में से 7 जीत और 2 हार के बाद 15 अंक लेकर टॉप पर रहते हुए प्लेऑफ में आई थी। वहीं लखनऊ फाल्कन्स ने 10 में से 6 जीत और 3 हार के बाद 13 अंक लेकर दूसरे स्थान पर रहते हुए प्लेऑफ में एंट्री की थी। काशी रुद्रास तीसरे और नोएडा किंग्स चौथे स्थान पर रही थी।

प्रभसिमरन सिंह नंबर 1, अभिषेक शर्मा तीसरे पर; शेर ए पंजाब टी20 लीग 2026 के 8वें मैच के बाद टॉप 10 बल्लेबाज

शेर ए पंजाब टी20 लीग 2026 के 8वें मुकाबले के बाद प्रभसिमरन सिंह टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 1 पर आ चुके हैं। उन्होंने लगातार दूसरा शतक ठोका और तीन पारियों में 311 रन बना चुके हैं। उनके अलावा अभिषेक शर्मा लिस्ट में तीसरे पर हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





