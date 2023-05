Wrestlers Protest: बृजभूषण सिंह पर IOA की ‘सख्ती’ के बाद अनुराग ठाकुर की पहलवानों से अपील, बोले- अब बस खत्म करो

ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया समेत कई पहलवान 23 अप्रैल से जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे हैं। उन्हें 20 दिन से ज्यादा समय हो चुका है।

अनुराग ठाकुर ने पहले भी पहलवानों का धरना खत्म कराया था (PC-ANI)

