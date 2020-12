अजिंक्य रहाणे को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है। रहाणे को 2 साल बाद टीम इंडिया की कमान मिली है। इससे पहले उन्होंने जून 2018 में टीम इंडिया की कमान संभाली थी। तीनों फॉर्मेट की बात करें तो रहाणे ने अब तक 7 अंतराष्ट्रीय मुकाबलों में टीम इंडिया की अगुआई की है। इनमें से उन्होंने 6 में जीत हासिल की है। इसका मतलब उनका सक्सेस रेट 86 फीसदी है।

साथियों के बीच जिक्स के नाम से प्रसिद्ध रहाणे का सक्सेस रेट तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के नियमित कप्तान विराट कोहली के ओवरऑल सक्सेस रेट से 24 फीसदी ज्यादा है। विराट कोहली की अगुआई में भारतीय क्रिकेट टीम ने अब तक 56 टेस्ट, 92 वनडे और 40 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इनमें से टीम इंडिया ने 33 टेस्ट, 63 वनडे और 24 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में जीत हासिल की है। विराट कोहली का टेस्ट में सक्सेस रेट 59 फीसदी है। वहीं, वनडे इंटरनेशनल में उनका सक्सेस रेट 68 फीसदी, जबकि टी20 इंटरनेशनल में 60 फीसदी है।

कोहली ने पहली बार दिसंबर 2014 में भारत की टेस्ट टीम की कमान संभाली थी। उसके बाद यह तीसरा मौका है, जब वह टेस्ट मैच में भारत की कप्तानी नहीं कर रहे हैं। इससे पहले दोनों बार विराट कोहली की गैरमौजूदगी में अजिंक्य रहाणे ने टीम इंडिया की कमान संभाली थी।

रहाणे ने अब तक जिन दो टेस्ट मुकाबलों में भारत की कप्तानी की, उनमें भारत ने जीत हासिल की। कोहली के चोटिल होने के कारण रहाणे को मार्च 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच (धर्मशाला) में कप्तानी की थी। भारत ने वह मैच 8 विकेट से जीता था। इसके बाद रहाणे ने जून 2018 में बेंगलुरु में अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत की अगुआई की। भारत ने वह टेस्ट एक पारी और 262 रन से जीता था।

कोहली ने वनडे में जुलाई 2013 में भारतीय टीम की कमान संभाली थी। जुलाई 2015 में रहाणे को जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए पहली बार वनडे टीम की कमान सौंपी गई। उस सीरीज में टीम इंडिया ने अपने तीनों मैच जीते। इस हिसाब से रहाणे की अगुआई में भारत का वनडे में सक्सेस रेट 100% है।

India under Ajinkya Rahane in all formats:

Played —

Won —

Lost —

Can he lead India to a win at MCG in the second #AUSvIND Test? pic.twitter.com/MDbvbACfge

— ICC (@ICC) December 25, 2020