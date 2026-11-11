U19 Asia Cup 2026 Semi Final Matches Schedule: ओमान के मस्कट में जारी अंडर 19 एशिया कप 2026 की चारों सेमीफाइनलिस्ट टीमें अब पक्की हो चुकी हैं। आठ टीमों वाले इस टूर्नामेंट से चार टीमों की ग्रुप स्टेज के बाद विदाई हुई है। वहीं दोनों ग्रुप की टॉप 2 टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ग्रुप ए से पाकिस्तान और भारत, ग्रुप बी से बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल में एंट्री की है।

ग्रुप स्टेज का भी अब अंत हो चुका है, दोनों ग्रुप की सभी टीमों ने 3-3 मुकाबले खेले। ग्रुप स्टेज के बाद ग्रुप ए में पाकिस्तान की टीम नंबर 1 पर रही। वहीं ग्रुप बी में अपने तीनों मैच जीतकर अफगानिस्तान अंडर 19 की टीम टॉप पर रही। भारत ग्रुप ए में दूसरे और बांग्लादेश ग्रुप बी में दूसरे स्थान पर रहा। खास बात यह रही कि श्रीलंका की टीम सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाए और अपने तीन में दो मैच उसने गंवाए।

अंडर 19 एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबलों का पूरा शेड्यूल

पहला सेमीफाइनल: पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड, मिनिस्ट्री टर्फ 2 (12 नवंबर 2026, गुरुवार, सुबह 10.30 बजे IST)

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड, मिनिस्ट्री टर्फ 2 (12 नवंबर 2026, गुरुवार, सुबह 10.30 बजे IST) दूसरा सेमीफाइनल: भारत बनाम अफगानिस्तान, अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड, मिनिस्ट्री टर्फ 1 (12 नवंबर 2026, गुरुवार, सुबह 10.30 बजे IST)

फैंस कहां देख पाएंगे लाइव मैच?

भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले अंडर 19 एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले का लुत्फ फैंस सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर देख कर उठा सकते हैं। वहीं ओटीटी पर सोनी लिव की ऐप और वेबसाइट से भी फैंस इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।

अंडर 19 एशिया कप 2026 के ग्रुप स्टेज के बाद की अंकतालिका

ग्रुप ए

टीम मैच जीत हार टाई बेनतीजा अंक नेट रनरेट पाकिस्तान अंडर-19 (Q) 3 3 0 0 0 6 1.186 भारत अंडर-19 (Q) 3 2 1 0 0 4 1.533 संयुक्त अरब अमीरात अंडर-19 (E) 3 1 2 0 0 2 -0.385 नेपाल अंडर-19 (E) 3 0 3 0 0 0 -2.379

ग्रुप बी

टीम मैच जीत हार टाई बेनतीजा अंक नेट रनरेट अफगानिस्तान अंडर-19 (Q) 3 3 0 0 0 6 3.176 बांग्लादेश अंडर-19 (Q) 3 2 1 0 0 4 0.913 श्रीलंका अंडर-19 (E) 3 1 2 0 0 2 -0.012 मलेशिया अंडर-19 (E) 3 0 3 0 0 0 -5.079

(नोट: (Q)- क्वालिफाइ करने वाली टीमें, (E)- बाहर होने वाली टीमें)

इंडिया अंडर 19-यूएई अंडर 19 मैच के बाद एशिया कप के टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाज

Under 19 Asia Cup 2026 Points Table after INDU19 vs UAEU19: अंडर-19 एशिया कप 2026 में ग्रुप स्टेज समाप्त होने के बाद अंक तालिका की बात करें तो ग्रुप ए से पाकिस्तान अंडर-19 शीर्ष पर रही। इंडिया अंडर-19 दूसरे नंबर पर रही। ग्रुप बी में अफगानिस्तान अंडर-19 शीर्ष पर और बांग्लादेश अंडर-19 दूसरे नंबर पर रही। बल्लेबाजों में आर्यवीर सहवाग का जलवा है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





