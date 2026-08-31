क्रिकेट में अक्सर हम प्लेयर्स की सैलरी के बारे में चर्चा करते हैं। भारत में क्रिकेटरों को सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स के रूप में भई जाना जाता है, मगर क्रिकेट में खिलाड़ियों के अलावा अंपायर्स का भी रोल बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर टेस्ट मैच है तो अंपायर्स को पूरे 90 ओवर फील्ड पर खड़े रहना होता है। वनडे में भी एक पारी में खिलाड़ी पवेलियन में होते हैं लेकिन अंपायर्स को पूरे 100 ओवर तक फील्ड पर होना होता है। ऐसे में अंपायर्स की सैलरी या मैच फीस क्या होती है इसके बारे में आपके मन में जरूर सवाल आता होगा?

अंपायर्स की कई कैटेगरी होती हैं। हर देश के क्रिकेट बोर्ड के एलीट पैनल के कुछ अंपायर्स होते हैं। कुछ ऐसे अंपायर्स भी होते हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एलीट लिस्ट का हिस्सा होते हैं। इन अंपायर्स को अक्सर आईसीसी टूर्नामेंट में अंपायरिंग करते देखा जाता है। कुछ हर क्रिकेट बोर्ड के घरेलू क्रिकेट या डॉमेस्टिक लीग के लिए बनाए गए अंपायर्स होते हैं। ऐसे में सभी की सैलरी अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग होती है।

अंपायर से कमेंटेटर और डिजिटल इंफ्लुएंसर बने अनिल चौधरी ने इसको लेकर एक पॉडकास्ट में विस्तृत जानकारी दी थी। साल 2025 में अंपायरिंग छोड़ने वाले चौधरी ने इस पॉडकास्ट में अंपायर्स की सैलरी और मैच फीस को लेकर पूरा ब्यौरा दिया था। उन्होंने बताया था कि अंपायर एक आईपीएल सीजन से 45 से 50 लाख रुपये तक कमा सकते हैं।

अनिल चौधरी के मुताबिक आईपीएल में कितनी सैलरी पाते हैं अंपायर?

टूर्नामेंट फीस (USD) आईपीएल – प्रति मैच 4,000 डॉलर आईपीएल – प्लेऑफ 6,000 डॉलर आईपीएल – फाइनल 8,000 डॉलर

टेस्ट, टी20 और घरेलू क्रिकेट में मिलती कितनी सैलरी?

प्रारूप/टूर्नामेंट फीस टेस्ट मैच 8 लाख रुपये टी20 इंटरनेशनल मैच 2 लाख रुपये घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट 20–25 लाख रुपये

अनिल चौधरी ने यह भी साफतौर पर बताया था कि अगर कोई मैच पूरा हो पाता है या नहीं, अंपायर्स को उनका पूरा पैसा दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप अगर कोई टेस्ट मैच, टी20 इंटरनेशनल या वनडे बारिश के कारण बाधित होता है और खेल नहीं हो पाता है, तो इस कंडीशन में अंपायर्स की फीस नहीं रुकती है। मैच हो या ना हो उन्हें उनका पूरी मैच फीस मिलती है।

वहीं IPL, The Federal, Live Mint की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जानकारी प्राप्त हुई कि आईसीसी, बीसीसीआई के एलीट पैनल के अंपायर्स, थर्ड अंपायर, फोर्थ अंपायर की कितनी सैलरी होती है। वहीं वनडे क्रिकेट की बात करें तो इसके ऑफिशियल आंकड़ों की सटीक जानकारी नहीं मिल पाई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रिसर्च करने पर ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि वनडे इंटरनेशनल में अंपायर्स को प्रति मैच 2.5 से 3 लाख रुपये मिलते हैं।

अंपायर/श्रेणी फीस आईपीएल थर्ड/फोर्थ अंपायर 1.5–2 लाख रुपये प्रति मैच BCCI डॉमेस्टिक एलीट पैनल अंपायर 40–60 हजार रुपये प्रतिदिन BCCI डॉमेस्टिक रेगुलर अंपायर 20–30 हजार रुपये प्रतिदिन ICC इंटरनेशनल पैनल अंपायर 35 हजार–1.5 लाख रुपये प्रति मैच ICC एलीट पैनल अंपायर 60 लाख–1.7 करोड़ रुपये प्रति साल

वैभव सूर्यवंशी शतक से चूके, फिर भी तोड़ा 57 साल पुराना रिकॉर्ड; बने दलीप ट्रॉफी में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज

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