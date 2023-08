मुश्किल दिनों को याद कर भावुक हुआ पाकिस्तानी बल्लेबाज, कहा- दुश्मनों को भी न देखने पड़े वैसे दिन, बेटी को खिलाने तक के नहीं थे पैसे

पाकिस्तान के क्रिकेटर उमर अकमल ने आखिरी बार 2019 में एक अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। वह टीम में वापसी की कोशिश कर रहे हैं।

उमर अकमल अपने मुश्किल दिनों को याद करके भावुक हो गए। (स्क्रीनग्रैब)

