अमांडा नन्स ने शनिवार देर रात लास वेगास में इतिहास रच दिया। वह दो वेट कैटेगरी में सफलतापूर्वक खिताब हासिल करने और उनका बचाव वाली यूएफसी (Ultimate Fighting Championship) की पहली महिला फाइटर बन गईं हैं। आयरन लेडी के नाम से मशहूर ब्राजील की अमांडा ने UFC 250 में कनाडाई फेलिसिया स्पेंसर को 25 मिनट के अंदर हरा दिया।

फाइट के दौरान नन्स पूरी तरह से फेलिसिया स्पेंसर पर हावी रहीं। उन्होंने ऐसा एक भी मौका नहीं दिया, जिससे स्पेंसर वापसी करने की सोच पातीं। नन्स ने 12-1 के अंतर से यह फाइट जीती। नन्स ने पांचों राउंड में स्पेंसर को मात दी।

मैच जीतने के बाद नन्स ने कमेंटेटर जो रोगन से कहा, ‘मैंने उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया था। मैं जानती थी कि लड़ाई कठिन होगी। यदि पांच राउंड होते हैं तो फाइट जीतने के लिए मुझे तेजी दिखानी होगी।’ नन्स ने कहा, ‘एक ही समय में दो बेल्टों (टाइटल) का बचाव करना मेरा लक्ष्य था। मैंने दोनों बेल्टों का बचाव किया। आप जानते हैं, मैं सबसे महान हूं! मैं अभी बहुत खुश हूं!’

नन्स के खिलाफ फेलिसिया स्पेंसर बहादुरी से लड़ीं, लेकिन जल्द ही सीमाएं उजागर हो गईं, जब नन्स ने उनका जबड़ा पकड़कर उन्हें मैट पर पटक दिया और आसानी से उन पर नियंत्रण पा लिया। नन्स इतने तेजी से स्पेंसर पर पंच जड़ रहीं थीं कि एक समय ऐसा लगा कि दूसरे दौर में ही मुकाबला रोक देना पड़ेगा। हालांकि, किसी तरह चौथे दौर में पहुंच गईं, लेकिन फाइनल राउंड से पहला उनका मत्था सूज आया था।

