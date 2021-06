फुटबॉल के मैदान पर खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस होती रहती है। कभी-कभी मामला इतना बढ़ जाता है कि वो सारी हदों को पार कर देते हैं। ऐसा ही कुछ यूरो 2020 टूर्नामेंट में मंगलवार को हुआ। ग्रुप-एफ के मैच में वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस और 2014 की चैंपियन जर्मनी की टीमें आमने-सामने थीं। मैच के दौरान ही कुछ ऐसा हुआ कि फैंस हैरान रह गए। चेल्सी की ओर क्लब फुटबॉल खेलने वाले जर्मनी के एंटोनियो रुडिगर ने फ्रांस के स्टार खिलाड़ी पॉल पोग्बा को दांत से काट लिया।

रुडिगर ने 45वें मिनट में पोग्बा को पीठ पर काट लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मिडफील्डर पोग्बा ने रेफरी से शिकायत की, लेकिन जर्मन डिफेंडर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैन ऑफ द मैच पोग्बा ने मैदान पर रुडिगर की हरकतों का बचाव किया और बात खत्म करने की कोशिश की। पोग्बा ने कहा, ‘‘टोनी और हम दोस्त हैं। यह कुछ भी बड़ा नहीं था। मुझे लगता है कि आपने टीवी पर तस्वीरें देखीं। सब खत्म हो गया। वह अब अतीत हो गया। मैं ऐसे कार्यों के लिए पीले या लाल कार्ड के लिए शोर नहीं मचाने वाला।’’

