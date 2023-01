U-19 women’s WC: विश्व चैंपियन बनने के बाद शेफाली वर्मा के आखों से छलके आंसू, लोग बोले- रोहित भाई आप भी हमें ऐसे ही रूला दो; देखें Video

Shafali Verma emotional speech: महिला अंडर-19 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद टीम इंडिया की कप्तान शेफाली वर्मा इमोशमन हो गईं। पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती है।

U19 Womens World Cup कप जीतने के बाद कप्तान शेफाली वर्मा भावुक हो गईं। (फोटो – Twitter/BCCI, Instagram/ICC)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram