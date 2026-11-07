U19 Asia Cup 2026 Points Table: अंडर 19 एशिया कप 2026 का छठा मैच बांग्लादेश अंडर 19 और श्रीलंका अंडर 19 टीम के बीच खेला गया। इस मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 45 रन से हरा दिया और अंकतालिका में अपना खाता भी खोला। ये बांग्लादेश की टीम का का दूसरे मैच में पहली जीत थी और अब ये टीम 2 अंक के साथ ग्रुप बी की अंकतालिका में दूसरे नंबर पर आ गया तो वहीं इस हार के बाद श्रीलंका की टीम अंकतालिका में तीसरे नंबर पर आ गई जबकि 4 अंक के साथ ग्रुप बी में अफगानिस्तान की टीम पहले स्थान पर है।

श्रीलंका-बांग्लादेश मैच के बाद ग्रुप ए की अंकतालिका की बात करें तो इसमें इंडिया अंडर 19 टीम पहले स्थान पर 2 अंक के साथ मौजूद है तो वहीं पाकिस्तान की टीम के भी 2 अंक ही हैं और वो दूसरे स्थान पर है। भारत-पाकिस्तान के दो-दो अंक हैं, लेकिन भारत बेहतर रन रेट के आधार पर पहले स्थान पर है। भारत और पाकिस्तान ने अब तक एक-एक मैच खेले हैं और दोनों को ही इसमें जीत मिली है।

अब बात श्रीलंका-बांग्लादेश मैच के बाद टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाज की करें तो भारत के ओपनर आर्यवीर सहवाग शीर्ष 5 की लिस्ट से बाहर हो चुकी हैं जबकि रन बनाने के मामले में टॉप पर पाकिस्तान के बल्लेबाज उस्मान खान हैं जिन्होंने एक मैच में 139 रन की पारी खेली थी। आर्यवीर सहवाग ने पहले मैच में नाबाद 70 रन की पारी खेली थी, लेकिन अब वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आ गए। वहीं टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर नूर अली हैं जिन्होंने अब तक खेले 2 मैचों में 9 विकेट लिए हैं।

श्रीलंका-बांग्लादेश मैच के बाद अंकतालिका

ग्रुप ए

Team M W L PTS IND19 1 1 0 2 PAK19 1 1 0 2 NEP19 1 0 1 0 UAE19 1 0 1 0

ग्रुप बी

Team M W L PTS AFG19 2 2 0 4 BAN19 2 1 1 2 SL19 2 1 1 2 MAL19 2 0 2 0

श्रीलंका-बांग्लादेश मैच के बाद टॉप-5 बैटर

Player Span Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s Usman Khan (PAK19) 2026-2026 1 1 1 139 139* – 120 115.83 1 0 0 21 1 S Wekunagoda (SL19) 2026-2026 2 2 1 115 85 115.00 130 88.46 0 1 0 14 2 SK Jarif Siyam (BAN19) 2026-2026 2 2 0 100 59 50.00 141 70.92 0 1 0 10 1 Faisal Rahimi (AFG19) 2026-2026 2 1 0 83 83 83.00 97 85.56 0 1 0 8 1 Ahsan Al Mumin (BAN19) 2026-2026 2 2 0 82 82 41.00 100 82.00 0 1 1 2 4

श्रीलंका-बांग्लादेश मैच के बाद टॉप-5 बॉलर

Player Span Mat Inns Balls Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5 Noor Ali (AFG19) 2026-2026 2 2 93 15.3 5 36 9 6/7 4 2.32 10.33 0 1 K Kumarasinghe (SL19) 2026-2026 2 2 84 14 1 70 7 5/30 10 5 12 0 1 Tafiul Alam Tamim (BAN19) 2026-2026 2 2 120 20 2 74 6 4/41 12.33 3.7 20 1 0 Sethmika Seneviratne (SL19) 2026-2026 2 2 94 15.4 1 66 4 4/52 16.5 4.21 23.5 1 0 Robiul Hasan Anik (BAN19) 2026-2026 2 2 90 15 0 80 4 2/35 20 5.33 22.5 0 0

रोहित शर्मा टॉप-3 से बाहर, सचिन से आगे कोहली; इंटरनेशनल क्रिकेट में जीते हुए मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर

इंटरनेशनल क्रिकेट मेंं जीते हुए मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर से आगे विराट कोहली और रिकी पोटिंग हैं। इस लिक्ट में रोहित शर्मा टॉप-5 से बाहर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)