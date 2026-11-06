अंडर 19 एशिया कप 2026 के ग्रुप ए के मुकाबले में इंडिया अंडर 19 टीम ने अपने पहले ही लीग मैच में नेपाल अंडर 19 टीम को 10 विकेट से हरा दिया और टूर्नामेंट का आगाज बेहतरीन तरीके से किया। इस मैच में जीत के साथ ही भारत ने ग्रुप ए की अंकतालिका में अपना खाता भी खोल लिया और पहले नंबर पर पहुंच गया। वहीं ग्रुप बी की अंकतालिका में अभी श्रीलंका की टीम पहले स्थान पर है।

भारत और नेपाल के बीच खेले गए मैच के बाद इस टूर्नामेंट के टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाजों की बात करें तो इसमें बैटिंग में पहले नंबर पर अफगानिस्तान के फैजल राहिमी पहले स्थान पर हैं जिन्होंने अब तक खेले एक मैच में 73 रन बनाए हैं तो वहीं नेपाल के खिलाफ भारत के लिए नाबाद 70 रन की पारी खेलने वाले आर्यवीर सहवाग लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए। वहीं सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर श्रीलंका के के. कुमारसिंघे हैं जिन्होंने अब तक खेले एक मैच में 5 विकेट लिए हैं।

भारत-नेपाल मैच के बाद अंकतालिका

ग्रुप ए

टीम मैच जीत हार अंक इंडिया 1 1 0 2 नेपाल 1 0 1 0 पाकिस्तान – – – – यूएई – – – –

ग्रुप बी

टीम मैच जीत हार अंक श्रीलंका 1 1 0 2 अफगानिस्तान 1 1 0 2 बांग्लादेश 1 0 1 0 मलेशिया 1 0 1 0

भारत-नेपाल मैच के बाद टॉप-5 बल्लेबाज

बल्लेबाज साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 फैजल रहिमी 2026-2026 1 1 0 83 83 83 97 85.56 0 1 0 8 1 आर्यवीर सहवाग 2026-2026 1 1 1 70 70* – 52 134.61 0 1 0 7 4 नूरुल्लाह अयोबी 2026-2026 1* 1 0 70 70 70 55 127.27 0 1 0 3 6 रेहान पेरिस 2026-2026 1 1 1 54 54* – 45 120 0 1 0 7 1 एलआर रायचंदानी 2026-2026 1 1 1 53 53* – 63 84.12 0 1 0 7 0 स्यामिल अकिल 2026-2026 1 1 0 51 51 51 50 102 0 1 0 7 2

भारत-नेपाल मैच के बाद टॉप-5 गेंदबाज

गेंदबाज साल मैच पारी गेंद ओवर्स मेडन रन विकेट बेस्ट गेंदबाजी औसत इकॉनामी स्ट्राइक रेट 4 विकेट 5 विकेट के. कुमारसिंघे 2026-2026 1 1 36 6 1 30 5 5/30 6 5 7.2 0 1 तफिउल आलम तमीम 2026-2026 1 1 60 10 0 41 4 4/41 10.25 4.1 15 1 0 वी आकाश 2026-2026 1 1 25 4.1 1 7 3 3/7 2.33 1.68 8.33 0 0 अर्जुन राजपूत 2026-2026 1 1 33 5.3 1 8 3 3/8 2.66 1.45 11 0 0 सामी मुबारेज 2026-2026 1 1 17 2.5 0 11 3 3/11 3.66 3.88 5.66 0 0

रोहित शर्मा नंबर 1, शुभमन गिल से आगे इशान किशन; एक वनडे मैच में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-6 बैटर

रोहित शर्मा किसी एक वनडे मैच में बाउंड्री यानी सिर्फ चौकों और छक्कों के जरिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। रोहित का ये रिकॉर्ड अब तक कोई नहीं तोड़ पाया है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)