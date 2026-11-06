अंडर 19 एशिया कप 2026 के ग्रुप ए के मुकाबले में इंडिया अंडर 19 टीम ने अपने पहले ही लीग मैच में नेपाल अंडर 19 टीम को 10 विकेट से हरा दिया और टूर्नामेंट का आगाज बेहतरीन तरीके से किया। इस मैच में जीत के साथ ही भारत ने ग्रुप ए की अंकतालिका में अपना खाता भी खोल लिया और पहले नंबर पर पहुंच गया। वहीं ग्रुप बी की अंकतालिका में अभी श्रीलंका की टीम पहले स्थान पर है।

भारत और नेपाल के बीच खेले गए मैच के बाद इस टूर्नामेंट के टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाजों की बात करें तो इसमें बैटिंग में पहले नंबर पर अफगानिस्तान के फैजल राहिमी पहले स्थान पर हैं जिन्होंने अब तक खेले एक मैच में 73 रन बनाए हैं तो वहीं नेपाल के खिलाफ भारत के लिए नाबाद 70 रन की पारी खेलने वाले आर्यवीर सहवाग लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए। वहीं सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर श्रीलंका के के. कुमारसिंघे हैं जिन्होंने अब तक खेले एक मैच में 5 विकेट लिए हैं।

भारत-नेपाल मैच के बाद अंकतालिका

ग्रुप ए

टीममैचजीतहारअंक
इंडिया1102
नेपाल1010
पाकिस्तान
यूएई

ग्रुप बी

टीममैचजीतहारअंक
श्रीलंका1102
अफगानिस्तान1102
बांग्लादेश1010
मलेशिया1010

भारत-नेपाल मैच के बाद टॉप-5 बल्लेबाज

बल्लेबाजसालमैचपारीनाबादरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट10050046
फैजल रहिमी2026-20261108383839785.5601081
आर्यवीर सहवाग2026-20261117070*52134.6101074
नूरुल्लाह अयोबी2026-20261*1070707055127.2701036
रेहान पेरिस2026-20261115454*4512001071
एलआर रायचंदानी2026-20261115353*6384.1201070
स्यामिल अकिल2026-20261105151515010201072

भारत-नेपाल मैच के बाद टॉप-5 गेंदबाज

गेंदबाजसालमैचपारीगेंदओवर्समेडनरनविकेटबेस्ट गेंदबाजीऔसतइकॉनामीस्ट्राइक रेट4 विकेट5 विकेट
के. कुमारसिंघे2026-20261136613055/30657.201
तफिउल आलम तमीम2026-202611601004144/4110.254.11510
वी आकाश2026-202611254.11733/72.331.688.3300
अर्जुन राजपूत2026-202611335.31833/82.661.451100
सामी मुबारेज2026-202611172.501133/113.663.885.6600

रोहित शर्मा नंबर 1, शुभमन गिल से आगे इशान किशन; एक वनडे मैच में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-6 बैटर

रोहित शर्मा किसी एक वनडे मैच में बाउंड्री यानी सिर्फ चौकों और छक्कों के जरिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। रोहित का ये रिकॉर्ड अब तक कोई नहीं तोड़ पाया है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)