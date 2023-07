वनडे क्रिकेट इतिहास में पहली बार वेस्टइंडीज के बिना खेला जाएगा वर्ल्ड कप, 1975 और 1979 में बनी थी चैंपियन

दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई और पहली बार ये टूर्नामेंट इस टीम के बिना खेला जाएगा।

वेस्टइंडीज टीम के खिलाड़ी (सोर्स-ट्विटर)

World Cup Qualifiers 2023: भारत में जब 5 अक्टूबर से वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा तो उसमें पहली बार वेस्टइंडीज की टीम खेलती हुई नजर नहीं आएगी। 48 साल के वनडे क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज की टीम खेलती हुई नजर नहीं आएगी। वेस्टइंडीज की टीम आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2023 के सुपर सिक्स मुकाबले में स्कॉटलैंड के हाथों 7 विकेट से हारकर वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज पहली बार वनडे वर्ल्ड कप से बाहर वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हुई थी और तब वेस्टइंडीज की टीम ने इस टूर्नामेंट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को लॉर्ड्स में हराकर पहली बार चैंपियन बनी थी। इसके बाद इसके दूसरे सीजन में भी वेस्टइंडीज का परचम बुलंद रहा और एक बार फिर से फाइनल में इंग्लैंड को लॉर्ड्स में हराकर ये टीम फिर से दूसरी बार चैंपियन बनी थी, लेकिन तीसरी बार इस टीम के चैंपियन बनने का सपना भारत ने तोड़ा था और 1983 में कपिल देव की कप्तानी में टीम इंडिया ने पहली बार ये खिताब अपने नाम किया था। 1975 और फिर 1979 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली वेस्टइंडीज फिर कभी चैंपियन नहीं बन पाई, लेकिन पिछले सीजन यानी 2019 तक वो इस टूर्नामेंट की हिस्सा रही थी। इस बार यानी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए तो ये टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। यानी ये वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा झटका रहा। इस बार सुपर सिक्स में स्कॉटलैंड जैसी टीम से हारकर कैरेबियाई टीम क्वालिफाई तक नहीं कर पाई। वनडे वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज की टीम 1983 में उप-विजेता रही थी, लेकिन इसके बाद 1987 और फिर 1992 में ये टीम ग्रुप स्टेज यानी फर्स्ट राउंड से ही बाहर हो गई थी। 1996 में ये टीम फिर सेमीफाइनल तक पहुंची थी, लेकिन फाइनल तक पहुंचने में नाकाम रही थी। 1999 और 2003 में ये टीम फिर से फर्स्ट राउंड से बाहर हो गई थी और इस टीम का तीसरी बार चैंपियन बनने का सपना अधूरा रह गया था। 2007 में ये टीम सुपर 8 से बाहर हो गई थी जबकि 2011 और 2015 में क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। आखिरी वर्ल्ड कप यानी 2019 में ये टीम एक बार फिर से ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई थी। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज की टीम दो बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए भी ये टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। वेस्टइंडीज 2012 और फिर 2016 में टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। वहीं इस टीम ने 2004 में चैंपियंस ट्रॉफी का भी खिताब जीता था। Also Read दिनेश कार्तिक ने बताया एशियन गेम्स 2023 के लिए शिखर धवन नहीं इस भारतीय खिलाड़ी को बनाना चाहिए कप्तान

