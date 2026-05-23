मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2026 का अपना आखिरी लीग मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ रविवार को खेलना है, लेकिन इस मैच से पहले मुंबई की टीम में दो बड़े बदलाव किए गए। मुंबई टीम को ये दो बड़े बदलाव खिलाड़ियों की इंजरी की वजह से करना पड़ा। क्रिकबज के मुताबिक मुंबई के दो खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक और राज अंगद बावा चोटिल हो गए हैं और उनकी जगह टीम में महिपाल लोमरोर और रुचित अहीर को टीम में शामिल किया गया है।

मुंबई की टीम में हुए दो बदलाव

महिपाल लोमरोर को मुंबई ने 50 लाख जबकि रुचित अहीर को 30 लाख रुपये में साइन किया गया है। मुंबई की टीम इस सीजन में पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है और उसे अपना आखिरी मैच अब राजस्थान के खिलाफ 24 मई को वानखेड़े स्टेडियम में खेलना है। मुंबई की कोशिश होगी कि वो अपने घरेलू मैदान पर इस सीजन के आखिरी मैच में जीत दर्ज करें और सीजन का सुखद समापन करें। राजस्थान के खिलाफ मैच से पहले मुंबई टीम की स्थिति के बारे में बात करें तो ये टीम फिलहाल अंकतालिका में 9वें स्थान पर है। इस टीम ने अब तक खेले 13 मैचों में से 4 मैच जीते हैं जबकि 9 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा था।

🚨MI sign Mahipal Lomror and Saurashtra's Ruchit Ahir as replacements for the injured Quinton de Kock and Raj Angad Bawa



Lomror joins MI for a sum of INR 50 lakh while Ahir has been signed for INR 30 lakh#MIvsRR #IPL2026 pic.twitter.com/VflJ0XPTx5 — Cricbuzz (@cricbuzz) May 23, 2026

क्विंटन डिकॉक को उनकी बाईं कलाई में लगी चोट के कारण इस सीजन के बाकी मैचों से आधिकारिक तौर पर बाहर कर दिया गया था जबकि राज बावा के दाहिने अंगूठे में गहरी चोट पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान आई थी और इसके बाद वो भी पूरे सीजन से बाहर हो गए थे। डिकॉक को हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान कलाई में चोट लगी थी। मुंबई ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा था कि क्विंटन और राज बावा दोनों अपने-अपने घरों में अपना रिहैब जारी रखेंगे। मेडिकल टीम उन्हें हर तरह से मदद करेगी और उनके जल्दी ठीक होने की हम कामना करते हैं।

अभिषेक-इशान से आगे क्लासेन, कोहली नंबर 1; 14 लीग मैचों के बाद RCB और हैदराबाद के टॉप-3 बल्लेबाज

आईपीएल 2026 के 14 लीग मैचों के बाद आरसीबी और हैदराबाद के टॉप-3 बल्लेबाजों में कोहली और क्लासेन पहले नंबर पर हैं। क्लासेन ने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में इशान और अभिषेक को पीछे छोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)