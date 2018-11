India vs West Indies, Ind vs WI T20 Series 2018: कोलकाता के इडन गार्डेन मैदान पर रविवार (4 नवंबर) को तीन टी-20 मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला गया। इस मैच में जीत हासिल कर भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़ बना ली। महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की अनुपस्थिति में रोहित शर्मा ने टीम का नेतृत्व किया। इस मैच से कृणाल पंड्या और कुलदीप यादव ने इंटरनेशनल टी-20 में इंट्री की। साथ ही ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक को भी प्लेइंग इलेवन में स्थान मिला। बताया जाता है कि पंत का रास्ता बनाने के लिए धोनी को टी-20 सीरीज से बाहर किया गया था। वहीं, कार्तिक को शामिल किया गया क्योंकि चयनकर्ता विकेटकीपिंग के दूसरे ऑप्शन के तौर पर उन्हें रखना चाहते थे।

हाल के कुछ मैचों में पंत फिल्डिंग करते दिखे थे। वहीं, धोनी धोनी विकेट के पीछे खड़े दिखे थे। इस बार धोनी की जगह पंत को देने का निर्णय लिया गया। शनिवार को पहले टी-20 मैच के लिए टीम के 12 खिलाडि़यों की घोषणा करते वक्त पंत का नाम विकेटकीपर के तौर पर रखा गया था, लेकिन मैच में पंत की जगह कार्तिक को विकेटकीपिंग देने की वजह से प्रशंसक परेशान हो गए। यूजर्स ने तरह-तरह के कमेंट किए। कहा कि जब यही करना था तो धोनी को बाहर करने की क्या जरूरत थी।

एक यूजर ने लिखा, “यदि टीम को एक यंग विकेटकीपर की जरूरत है तो धोनी की तुलना में केवल दो साल छोटे उम्र के खिलाड़ी दिनेश कार्तिक को यह मौका क्यों दे रहे हैं? यह क्या है? वे ऋषभ पंत को यह मौका दे सकते है। क्या यह सिर्फ धोनी को टी-20 से बाहर निकालने के लिए किया गया है?

#bcci #INDvWI If the team needs a younger wicketkeeper then why they are giving this chance to a player Dinesh Karthik who is only two years younger than Dhoni. What is this?They can give this opportunity to Rishabh Pant. Is this only for throw Dhoni out of T20?@imVkohli @ImRo45

— Vishal Mishra (@VishalM37889612) November 4, 2018