स्टीव स्मिथ की सजा पर शोएब अख्तर ने किया कमेंट तो यूजर ने याद दिला दिया पुराना ‘कर्म’

साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ बॉल टैंपरिंग मामले में दोषी पाए गए। इस मामले के बाद स्मिथ पर एक साल का बैन लगा दिया गया। इसके साथ ही अब वह आईपीएल-11 में भी नहीं खेल सकेंगे। इस विवाद पर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा- “स्टीव स्मिथ ने गलती को स्वीकार करके बहुत अच्छा किया… लेकिन ये एक बेहतरीन कप्तान और महान बल्लेबाज की बर्बादी है… साथ ही सभी क्रिकेटर्स के लिए एक सबक भी…”

अख्तर के इस ट्वीट पर एक यूजर ने लताड़ते हुए उन्हें पुराने दिनों की याद दिला दी। इसमें शोएब बॉल को जूते के नीचे दबाते दिख रहे हैं। दरअसल ये वाकया 2010 का है, जिस वक्त शोएब इंग्लैंड के खिलाफ बॉल को खराब करते कैमरे में कैद हुए थे। वहीं 2002-2003 के दौरान जिम्बाब्वे के विरुद्ध खेलते हुए भी शोएब अख्तर पर बॉल टैंपरिंग का आरोप लगा और उन्हें मैच फीस का 75 प्रतिशत जुर्माना भरना पड़ा।

Irony just died as someone tampered it’s balls too hard #SandpaperGate pic.twitter.com/Fe1ok9VItE

— hand-some लौंडा (@sarcasticbuddy) March 28, 2018