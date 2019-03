भारतीय क्रिकेट टीम बुधवार को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर साख की लड़ाई हार गई। ऑस्ट्रेलिया ने उसे पांचवें और निणार्यक वनडे मैच में 35 रनों से हरा दिया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती दो मैच गंवाने के बाद भी लगातार तीन मैच जीत 3-2 से सीरीज अपने नाम की और दस साल बाद भारत में वनडे सीरीज जीतने का सम्मान हासिल किया। इस मैच में सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के अलावा किसी भी बल्लेबाज ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन रोहित जिस तरीके से इस मैच में आउट हुए उसके बाद सोशल मीडिया में उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

जी हां! 56 रन बनाकर खेल रहे रोहित से भारत को उम्मीदें थीं लेकिन 29वे ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वे हसीं का पात्र बन गए। दरअसल जम्पा के ओवर में रोहित लम्बा शॉट लगाने के चक्कर में क्रीज से बाहर आ गए और बल्ले को जोर से घुमाया जिसके बाद बल्ला हाथ से छुटकर काफी दूर चला गया। ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने पालक झपकते ही गिल्लियां उड़ा दीं और रोहित टीम के 132 के कुल स्कोर पर पवेलियन लौट गए। रोहित को ट्रोल करते हुए यूजर्स ट्विटर पर मिम्स बना रहे हैं। एक ने लिखा ” रोहित दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं जो बिना बल्ले के बल्लेबाजी करते हैं।” वहीं एक ने लिखा “खिलाड़ी गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचते हैं। लेजेंड्स बल्ले को ही पंहुचा देते हैं।” एक ने उनके खाली हाथों में डांडिया की स्टिक पकड़ा कर लिखा “क्रिकेट डांडिया! सिर्फ रोहित ही ऐसा कर सकते हैं।”

Only batsman in the world who can bat without bat. Rohit Sharma is a legend! pic.twitter.com/elRQ4syxL5 — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) March 13, 2019

Normal batsman send ball to the boundary…legends send bat to the boundary. — atul kulkarni (@atulkoolkarni) March 13, 2019

Cricket Dandiya! Only Rohit Sharma can do this! Legend! pic.twitter.com/Itm7bJxncV — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) March 13, 2019

Some great garba steps pic.twitter.com/aJDBA3S8FR — Secret SHAWnta (@Secret_Saanta) March 13, 2019

बता दें टीम के जल्द विकेट गिर जाने के कारण रोहित शर्मा ने इस मैच में धीमी बल्लेबाजी की। उन्होंने 89 गेंदों में 4 चौके की मदद से 56 रन बनाए। हालांकि, इस दौरान उन्होंने दो रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। रोहित शर्मा ने वन-डे क्रिकेट में अपने 8000 रन पूरे किए। इतना ही नहीं वे वनडे में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित ने इस मामले में पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की बराबरी की है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सामने 273 रनों का लक्ष्य रखा, लेकिन भारतीय टीम 50 ओवरों में सभी विकेट खोकर 237 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया की भारत में यह 10 साल बाद पहली वनडे सीरीज जीत है। इससे पहले उसने 2009 में भारतीट टीम को उसके घर में हराया था।

