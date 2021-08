भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने रहते हैं। कभी अपने स्टाइल और कभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी धोनी हमेशा ट्रेंड में बने रहते हैं। इसी बीच शुक्रवार को एक बार फिर एमएस धोनी ट्रेंड होने लगे और इस बार कारण था उनके ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटना। हालांकि कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर इस खबर के वायरल होने के साथ कैप्टन कूल का ब्लू टिक ट्विटर ने वापस लौटा दिया।

आपको बता दें कि धोनी काफी समय से ट्विटर पर एक्टिव नहीं हैं। उन्होंने आखिरी ट्वीट इसी साल 8 जनवरी को किया था वहीं इस निष्क्रीयता को उनका ब्लू टिक हटाने की वजह बताई जा रही है।

गौरतलब है कि ट्विटर की वेरिफिकेशन पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई अपना हैंडल बदलता है तो ब्लू टिक बैज हटाया जा सकता है। अगर खाता छह महीने की अवधि से निष्क्रिय है तो भी ब्लू टिक हट सकता है।

Raina going to twitter office to get blue tick for ms dhoni Blue heart#blueTick #MSDhoni pic.twitter.com/3Us3tJ3N8V — Ankit singh (@Ankitku15995287) August 6, 2021



वहीं धोनी का ब्लू टिक हटते ही सोशल मीडिया पर ट्वीट्स की बाढ़ आ गई। धोनी फैंस धोनी के समर्थन में ट्वीट करने लगे तो वहीं कई लोग अलग-अलग मीम्स शेयर करके मजे भी लेने लगे। इन्हीं मीम्स में भारत के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर का भी एक जिक्र देखने को मिला।

Twitter added the #bluetick back on Dhoni’s account after removing it.#MSDhoni to blue tick right now: pic.twitter.com/2Se2hcYxHn — shruti (@JustShruting) August 6, 2021

Twitter removes blue tick on MS Dhoni’s account. Hardcore fans after realising that MSD’s account is now same as theirs — pic.twitter.com/rSVEsBzDHS — Shivasis Mohanty (@DrShivasis) August 6, 2021

क्रिकेटर्स के अलावा इन मीम्स में बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दिकी का भी एक मीम में जिक्र देखने को मिला। एक मीम में अनुष्का शर्मा भी दिखीं तो एक मीम में बाहुबली -2 फिल्म का भी एक दृश्य दिखा।

आपको ये भी बता दें कि ट्विटर से अकाउंट अनवेरीफाई होना या ब्लू टिक हटना कोई नई बात नहीं है। हाल ही में देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और अभिनेत्री कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट से भी ब्लू टिक हटाया जा चुका है।