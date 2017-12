इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की शादी के बाद हर तरफ, हर मीडिया चैनल में उनके बारे में ही बातें की जा रही हैं। सोशल मीडिया से लेकर टीवी न्यूज़ चैनल पर भी विरूष्का की शादी की खबरें ही छाई हुई हैं। इन्हीं सब के बीच एक अंग्रेजी टीवी न्यूज़ चैनल ने कुछ ऐसा दिखाया कि अब सोशल मीडिया पर उसे काफी ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल, इंडिया टुडे ने कोहली और अनुष्का की शादी की खबरें दिखाते वक्त उनकी तस्वीरों और वीडियो पर एक्सक्लूसिव का लेबल मार्क किया था, साथ ही साथ टीवी प्रेजेंटर गौरव कपूर द्वारा लिए गए विराट कोहली के एक इंटरव्यू पर भी यह मार्क लगा दिया गया था, जिसे लेकर ही कपूर ने सवाल खड़ा किया है। हाल ही यूट्यूब के शो ‘ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस’ में कोहली ने गौरव कपूर को एक इंटरव्यू दिया था, जहां उन्होंने अपने और अनुष्का के रिश्तों पर खुलकर बातें की थीं। इसी इंटरव्यू का कुछ हिस्सा चैनल ने एक्सक्लूसिव के मार्क के साथ चला दिया था। जिस पर गौरव कपूर ने भड़कते हुए ट्वीट किया और पैसों की मांग कर डाली।

उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘हाय, इंडिया टुडे… क्या आप प्लीज इस मामले में मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे याद नहीं है कि मैंने आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव कब किया। और हां, अगर आप मुझे इसके लिए चैक भेज रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आपने कपूर की स्पेलिंग सही लिखी है या नहीं।’ उनके इस ट्वीट पर क्रिकेट हार्दिक पांड्या ने भी मजे लिए हैं।

Hi @IndiaToday, can you pls help me with this? I don't recall doing an EXCLUSIVE for you. And yes, if you're sending a cheque, make sure you spell KAPUR correct. pic.twitter.com/DXInnaX09F

