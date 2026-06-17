Tri Nation A Series Points Table, Top-5 Batters and Bowlers: श्रीलंका में खेली जा रही त्रिकोणीय सीरीज में बुधवार को इंडिया ए ने अफगानिस्तान ए को 101 रनों से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया। इंडिया ए के लिए फाइनल की रेस में बने रहने के लिए यह मैच जीतना जरूरी था। वह अंक तालिका में शीर्ष पर बड़ी जीत के साथ पहुंची। उसक रनरेट +0.797 हो गया है। उसका फाइनल खेलना पक्का हो गया है।

श्रीलंका ए के भी 4 अंक है। उसका रनरेट +0.494 है। अफगानिस्तान ए के 3 मैच में 2 अंक हैं। उसका रनरेट -1.983 है। लीग स्टेज का आखिरी मैच 19 जून को खेला जाएगा। अफगानिस्तान ए को फाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका ए को काफी बड़े अंतर से हराना होगा। ऐसा होने पर इंडिया ए से अफगानिस्तान ए फाइनल खेलेगी। आखिरी मैच के नतीजे का असर केवल श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए पर पड़ेगा।

त्रिकोणीय सीरीज में टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 234 रन बनाए हैं। तिलक वर्मा ने 208 रन बनाए हैं। सदीरा मरविक्रमा वे 3 पारियों में 199 रन बनाए हैं। अविष्का फर्नांडो ने 3 पारियों में 175 रन बनाए हैं। बाहिर शाह ने 3 पारियों में 152 रन बनाए हैं। सबसे ज्यादा विकेट अब्दुल्ला अहमदजई और फरमानुल्ला सफी ने लिए हैं। दोनों ने 7-7 विकेट लिए हैं। श्रीलंका विजयकांत वियासकांत, अनुकूल रॉय और निशांत सिंधु ने 5-5 विकेट लिए हैं।

ट्राई-नेशन A सीरीज · श्रीलंका 2026 भारत A बनाम अफगानिस्तान A — अंक तालिका, बल्लेबाज और गेंदबाज 7 ODI · 9 जून – 21 जून 2026 · भारत A, श्रीलंका A, अफगानिस्तान A इंडिया A शीर्ष टीम (NRR से) 234 सर्वाधिक रन (गायकवाड़) 7 सर्वाधिक विकेट (2 गेंदबाज) 7 कुल मैच (ODI) अंक तालिका बल्लेबाज गेंदबाज अंक तालिका — बार चार्ट 1 भारत A 4 +0.797 2 श्रीलंका A 4 +0.494 3 अफगानिस्तान A 2 -1.983 विस्तृत अंक तालिका # टीम मैच जीत हार NR PTS NRR 1 भारत A 4 2 2 0 4 +0.797 2 श्रीलंका A 3 2 1 0 4 +0.494 3 अफगानिस्तान A 3 1 2 0 2 -1.983 शीर्ष 5 बल्लेबाज — रनों के आधार पर 1 ऋतुराज गायकवाड़ भारत A · 4 मैच 234 रन 58.50 AVG 87.64 SR 2 तिलक वर्मा भारत A · 4 मैच 208 रन 52.00 AVG 75.09 SR 3 सदीरा समरविक्रमा श्रीलंका A · 3 मैच 199 रन 99.50 AVG 85.04 SR 4 अविष्का फर्नांडो श्रीलंका A · 3 मैच 175 रन 87.50 AVG 115.13 SR 5 बाहिर शाह अफगानिस्तान A · 3 मैच 152 रन 76.00 AVG 101.33 SR बल्लेबाजी विस्तृत आंकड़े # खिलाड़ी मैच पारी रन AVG SR 4s 6s 1 ऋतुराज गायकवाड़ 4 4 234 58.50 87.64 16 3 2 तिलक वर्मा 4 4 208 52.00 75.09 15 1 3 सदीरा समरविक्रमा 3 3 199 99.50 85.04 17 0 4 अविष्का फर्नांडो 3 3 175 87.50 115.13 26 3 5 बाहिर शाह 3 3 152 76.00 101.33 15 1 शीर्ष 5 गेंदबाज — विकेटों के आधार पर 1 अब्दुल्लाह अहमदजई अफगानिस्तान A · 3 मैच 7 विकेट 27.00 AVG 189 रन 2 फरमानुल्लाह सफी अफगानिस्तान A · 3 मैच 7 विकेट 26.71 AVG 187 रन 3 विजयकांत वियासकंथ श्रीलंका A · 3 मैच 5 विकेट 17.20 AVG 86 रन 4 अनुकूल रॉय भारत A · 4 मैच 5 विकेट 28.60 AVG 143 रन 5 निशांत सिंधू भारत A · 2 मैच 5 विकेट 18.60 AVG 93 रन गेंदबाजी विस्तृत आंकड़े # खिलाड़ी मैच ओवर गेंद विकेट AVG रन 5-फर 1 अब्दुल्लाह अहमदजई 3 25.0 150 7 27.00 189 1 2 फरमानुल्लाह सफी 3 24.1 145 7 26.71 187 0 3 विजयकांत वियासकंथ 3 24.0 144 5 17.20 86 0 4 अनुकूल रॉय 4 29.0 174 5 28.60 143 0 5 निशांत सिंधू 2 16.5 101 5 18.60 93 0 Jansatta InfoGenIE

त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल का समीकरण

इंडिया A ने शानदार प्रदर्शन के साथ ट्राई-नेशन ए सीरीज के फाइनल में जगह बनाई। अब श्रीलंका A और अफगानिस्तान A के बीच मुकाबला होगा, जहां अफगानिस्तान को फाइनल में पहुंचने के लिए बड़ी जीत की जरूरत है। जानें पूरा समीकरण।