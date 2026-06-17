Tri Nation A Series Points Table, Top-5 Batters and Bowlers: श्रीलंका में खेली जा रही त्रिकोणीय सीरीज में बुधवार को इंडिया ए ने अफगानिस्तान ए को 101 रनों से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया। इंडिया ए के लिए फाइनल की रेस में बने रहने के लिए यह मैच जीतना जरूरी था। वह अंक तालिका में शीर्ष पर बड़ी जीत के साथ पहुंची। उसक रनरेट +0.797 हो गया है। उसका फाइनल खेलना पक्का हो गया है।

श्रीलंका ए के भी 4 अंक है। उसका रनरेट +0.494 है। अफगानिस्तान ए के 3 मैच में 2 अंक हैं। उसका रनरेट -1.983 है। लीग स्टेज का आखिरी मैच 19 जून को खेला जाएगा। अफगानिस्तान ए को फाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका ए को काफी बड़े अंतर से हराना होगा। ऐसा होने पर इंडिया ए से अफगानिस्तान ए फाइनल खेलेगी। आखिरी मैच के नतीजे का असर केवल श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए पर पड़ेगा।

त्रिकोणीय सीरीज में टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 234 रन बनाए हैं। तिलक वर्मा ने 208 रन बनाए हैं। सदीरा मरविक्रमा वे 3 पारियों में 199 रन बनाए हैं। अविष्का फर्नांडो ने 3 पारियों में 175 रन बनाए हैं। बाहिर शाह ने 3 पारियों में 152 रन बनाए हैं। सबसे ज्यादा विकेट अब्दुल्ला अहमदजई और फरमानुल्ला सफी ने लिए हैं। दोनों ने 7-7 विकेट लिए हैं। श्रीलंका विजयकांत वियासकांत, अनुकूल रॉय और निशांत सिंधु ने 5-5 विकेट लिए हैं।

ट्राई-नेशन A सीरीज · श्रीलंका 2026
भारत A बनाम अफगानिस्तान A — अंक तालिका, बल्लेबाज और गेंदबाज
7 ODI · 9 जून – 21 जून 2026 · भारत A, श्रीलंका A, अफगानिस्तान A
इंडिया A
शीर्ष टीम (NRR से)
234
सर्वाधिक रन (गायकवाड़)
7
सर्वाधिक विकेट (2 गेंदबाज)
7
कुल मैच (ODI)
अंक तालिका — बार चार्ट
1
भारत A
4
+0.797
2
श्रीलंका A
4
+0.494
3
अफगानिस्तान A
2
-1.983
विस्तृत अंक तालिका
# टीम मैच जीत हार NR PTS NRR
1 भारत A 4 2 2 0 4 +0.797
2 श्रीलंका A 3 2 1 0 4 +0.494
3 अफगानिस्तान A 3 1 2 0 2 -1.983
PTS = अंक · NRR = नेट रन रेट · NR = नो रिजल्ट
शीर्ष 5 बल्लेबाज — रनों के आधार पर
1
ऋतुराज गायकवाड़
भारत A · 4 मैच
234
रन
58.50
AVG
87.64
SR
2
तिलक वर्मा
भारत A · 4 मैच
208
रन
52.00
AVG
75.09
SR
3
सदीरा समरविक्रमा
श्रीलंका A · 3 मैच
199
रन
99.50
AVG
85.04
SR
4
अविष्का फर्नांडो
श्रीलंका A · 3 मैच
175
रन
87.50
AVG
115.13
SR
5
बाहिर शाह
अफगानिस्तान A · 3 मैच
152
रन
76.00
AVG
101.33
SR
बल्लेबाजी विस्तृत आंकड़े
# खिलाड़ी मैच पारी रन AVG SR 4s 6s
1 ऋतुराज गायकवाड़ 4 4 234 58.50 87.64 16 3
2 तिलक वर्मा 4 4 208 52.00 75.09 15 1
3 सदीरा समरविक्रमा 3 3 199 99.50 85.04 17 0
4 अविष्का फर्नांडो 3 3 175 87.50 115.13 26 3
5 बाहिर शाह 3 3 152 76.00 101.33 15 1
AVG = बल्लेबाजी औसत · SR = स्ट्राइक रेट · 4s/6s = चौके/छक्के
शीर्ष 5 गेंदबाज — विकेटों के आधार पर
1
अब्दुल्लाह अहमदजई
अफगानिस्तान A · 3 मैच
7
विकेट
27.00
AVG
189
रन
2
फरमानुल्लाह सफी
अफगानिस्तान A · 3 मैच
7
विकेट
26.71
AVG
187
रन
3
विजयकांत वियासकंथ
श्रीलंका A · 3 मैच
5
विकेट
17.20
AVG
86
रन
4
अनुकूल रॉय
भारत A · 4 मैच
5
विकेट
28.60
AVG
143
रन
5
निशांत सिंधू
भारत A · 2 मैच
5
विकेट
18.60
AVG
93
रन
गेंदबाजी विस्तृत आंकड़े
# खिलाड़ी मैच ओवर गेंद विकेट AVG रन 5-फर
1 अब्दुल्लाह अहमदजई 3 25.0 150 7 27.00 189 1
2 फरमानुल्लाह सफी 3 24.1 145 7 26.71 187 0
3 विजयकांत वियासकंथ 3 24.0 144 5 17.20 86 0
4 अनुकूल रॉय 4 29.0 174 5 28.60 143 0
5 निशांत सिंधू 2 16.5 101 5 18.60 93 0
AVG = गेंदबाजी औसत · 5-फर = पांच विकेट हॉल
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त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल का समीकरण

इंडिया A ने शानदार प्रदर्शन के साथ ट्राई-नेशन ए सीरीज के फाइनल में जगह बनाई। अब श्रीलंका A और अफगानिस्तान A के बीच मुकाबला होगा, जहां अफगानिस्तान को फाइनल में पहुंचने के लिए बड़ी जीत की जरूरत है। जानें पूरा समीकरण