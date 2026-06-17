Tri Nation A Series Points Table, Top-5 Batters and Bowlers: श्रीलंका में खेली जा रही त्रिकोणीय सीरीज में बुधवार को इंडिया ए ने अफगानिस्तान ए को 101 रनों से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया। इंडिया ए के लिए फाइनल की रेस में बने रहने के लिए यह मैच जीतना जरूरी था। वह अंक तालिका में शीर्ष पर बड़ी जीत के साथ पहुंची। उसक रनरेट +0.797 हो गया है। उसका फाइनल खेलना पक्का हो गया है।
श्रीलंका ए के भी 4 अंक है। उसका रनरेट +0.494 है। अफगानिस्तान ए के 3 मैच में 2 अंक हैं। उसका रनरेट -1.983 है। लीग स्टेज का आखिरी मैच 19 जून को खेला जाएगा। अफगानिस्तान ए को फाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका ए को काफी बड़े अंतर से हराना होगा। ऐसा होने पर इंडिया ए से अफगानिस्तान ए फाइनल खेलेगी। आखिरी मैच के नतीजे का असर केवल श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए पर पड़ेगा।
त्रिकोणीय सीरीज में टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 234 रन बनाए हैं। तिलक वर्मा ने 208 रन बनाए हैं। सदीरा मरविक्रमा वे 3 पारियों में 199 रन बनाए हैं। अविष्का फर्नांडो ने 3 पारियों में 175 रन बनाए हैं। बाहिर शाह ने 3 पारियों में 152 रन बनाए हैं। सबसे ज्यादा विकेट अब्दुल्ला अहमदजई और फरमानुल्ला सफी ने लिए हैं। दोनों ने 7-7 विकेट लिए हैं। श्रीलंका विजयकांत वियासकांत, अनुकूल रॉय और निशांत सिंधु ने 5-5 विकेट लिए हैं।
|#
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|NR
|PTS
|NRR
|1
|भारत A
|4
|2
|2
|0
|4
|+0.797
|2
|श्रीलंका A
|3
|2
|1
|0
|4
|+0.494
|3
|अफगानिस्तान A
|3
|1
|2
|0
|2
|-1.983
|#
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|AVG
|SR
|4s
|6s
|1
|ऋतुराज गायकवाड़
|4
|4
|234
|58.50
|87.64
|16
|3
|2
|तिलक वर्मा
|4
|4
|208
|52.00
|75.09
|15
|1
|3
|सदीरा समरविक्रमा
|3
|3
|199
|99.50
|85.04
|17
|0
|4
|अविष्का फर्नांडो
|3
|3
|175
|87.50
|115.13
|26
|3
|5
|बाहिर शाह
|3
|3
|152
|76.00
|101.33
|15
|1
|#
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर
|गेंद
|विकेट
|AVG
|रन
|5-फर
|1
|अब्दुल्लाह अहमदजई
|3
|25.0
|150
|7
|27.00
|189
|1
|2
|फरमानुल्लाह सफी
|3
|24.1
|145
|7
|26.71
|187
|0
|3
|विजयकांत वियासकंथ
|3
|24.0
|144
|5
|17.20
|86
|0
|4
|अनुकूल रॉय
|4
|29.0
|174
|5
|28.60
|143
|0
|5
|निशांत सिंधू
|2
|16.5
|101
|5
|18.60
|93
|0
त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल का समीकरण
इंडिया A ने शानदार प्रदर्शन के साथ ट्राई-नेशन ए सीरीज के फाइनल में जगह बनाई। अब श्रीलंका A और अफगानिस्तान A के बीच मुकाबला होगा, जहां अफगानिस्तान को फाइनल में पहुंचने के लिए बड़ी जीत की जरूरत है। जानें पूरा समीकरण।