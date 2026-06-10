इंडिया ए टीम श्रीलंका दौरे पर है और यहां खेले जा रहे ट्राई नेशन सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम को जीत मिली। इंडिया ए ने अपने पहले लीग मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया और 2 अंक हासिल किए। हालांकि ये मैच भारत के लिए काफी करीबी रहा, लेकिन इंडिया ए ने किसी तरह से मैच को अपने नाम किया और अंकतालिका में अपना खाता भी खोल लिया। वहीं श्रीलंका ए टीम इस हार के बाद अंकतालिका में दूसरे नंबर पर है जिसका रन रेट माइनस में है।
ट्राई सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका ए के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ ने (101 रन) कमाल की पारी खेली और शतक लगाने में सफलता हासिल की। ऋतुराज ने श्रीलंका की टफ पिच पर जो पारी खेली उससे उनके क्लास का पता चलता है और वो टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं जबकि भारत के लिए इस मैच में 2 विकेट लेने वाले आयुष बदोनी टॉप-5 गेंदबाजों ने दूसरे नंबर पर हैं। फिलहाल टॉप-5 बल्लेबाजों और गेंदबाजों की लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का पूरी तरह से बोलबाला है। पहले मैच में वैभव सूर्यवंशी नहीं चले थे और वो सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए थे।
इंडिया ए-श्रीलंका ए मैच के बाद अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|ड्रॉ
|अंक
|नेट रन रेट
|इंडिया ए
|1
|1
|0
|0
|2
|0.16
|श्रीलंका ए
|1
|0
|1
|0
|0
|-0.16
|अफगानिस्तान ए
|–
|–
|–
|–
|–
|–
इंडिया ए-श्रीलंका ए मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर
|प्लेयर
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|ऋतुराज गायकवाड़
|1
|1
|101
|101
|88.6
|6
|3
|सहान अराच्चिगे
|1
|1
|74
|74
|102.78
|6
|2
|तिलक वर्मा
|1
|1
|60
|60
|61.86
|2
|1
|निरोशन डिकवेला
|1
|1
|47
|47
|104.44
|6
|0
|सधीरा समाराविक्रमा
|1
|1
|46
|46
|90.2
|4
|0
|प्लेयर
|मैच
|ओवर्स
|बॉल
|विकेट
|औसत
|रन
|4-विकेट
|5-विकेट
|आयुष बदोनी
|1
|10
|60
|2
|23
|46
|0
|0
|अनुकूल रॉय
|1
|10
|60
|2
|24.5
|49
|0
|0
|अरशद खान
|1
|4.5
|29
|2
|12
|24
|0
|0
|विपराज निगम
|1
|8
|48
|2
|23
|46
|0
|0
|मोहम्मद शिराज
|1
|9
|54
|2
|33.5
|67
|0
|0
शार्दुल ठाकुर की टीम को मिली 24 रन से जीत, सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में ट्रायम्फ्स नाइट्स ने चौथा मैच गंवाया
सूर्यकुमार यादव इन दिनों टी20 मुंबई 2026 में ट्रायम्फ्स नाइट्स की कप्तानी कर रहे हैं। बतौर कप्तान वो अब तक प्रभावित नहीं कर पाए हैं और 5 में से 4 मैच गंवा चुके हैं। इस सीजन के 18वें मुकाबले में उनकी टीम को शार्दुल ठाकुर की टीम के हाथों हार मिली। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)