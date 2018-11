खेल के मैदान पर अक्सर कुछ रिकॉर्ड बनते-बिगड़ते रहते हैं लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे कारनामे भी मैदान पर देखने को मिलते है जो लंबे समय तक लोगों को याद रहते हैं। ऐसा ही एक दृश्य देखने को मिला 7 नवंबर को न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेली गई वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में । जहां इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हैट्रिक ली और पाकिस्तान को शिकस्त खाने के लिए मजबूर कर दिया। बता दें कि इससे पहले खेली गई टी-20 सीरीज में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 3-0 से करारी शिकस्त दी थी। ऐसे में वनडे सीरीज का पहला मुकाबला जीतकर न्यूजीलैंड का हौसला भी बढ़ा होगा।

इस मुकाबले की अगर बात करें तो अबु धाबी में खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 266 रन बनाए और पाकिस्तान की टीम को 219 रन पर ही समेटकर 47 रनों से इस सीरीज में जीत के साथ आगाज किया। इस मुकाबले में बोल्ट को मैन ऑफ द मैच दिया गया वहीं सबसे खास बात है कि ये जीत न्यूजीलैंड की पाकिस्तान पर लगातार 12वीं जीत है।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम की शुरुआत ही बेहद निराशाजनक रही और वोल्ट ने तीसरे ओवर में पाक को तीन लगातार झटके दिए। उनकी गेंदबाजी के शिकार पहले फखर जमान बने जो बोल्ट की गेंद पर बोल्ड हुए वहीं, इसके बाद उनका दूसरा बने बाबर आजम जिनको रॉस टेलक ने लपका। वहीं टी-20 सीरीज में अपनी बल्लेबाजी से धमाल मचाने वाले मोहम्मद हफीज को बोल्ट ने पगबाधा आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। वहीं इस कारनामे के साथ वो तीसरे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने वनडे मुकाबले में हैट्रिक लिया हो।

