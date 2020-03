खेल के मैदान पर जब भी कोई खिलाड़ी उतरता है तो फैंस उसे चीयर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। वहीं, खिलाड़ी भी अपने प्रशंसकों का पूरा ख्याल रखते हैं। अपने इस यादगार लम्हे को हर फैंस संभालकर रखना चाहता है। इसलिए कभी वह खिलाड़ी के साथ सेल्फी खिंचाता है तो कभी उसका ऑटोग्राफ लेता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी प्रशंसक ने प्याज पर अपने चहते खिलाड़ी से ऑटोग्राफ लिया हो। सुनने में यह बात आपको अजीब जरूर लगी होगी। लेकिन, भारत-न्यूजीलैंड के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज के दौरान ऐसा देखने को मिला।

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ट्रेंट बोल्ट फैंस को ऑटोग्राफ देते हुए नजर आ रहे हैं। फैंस को ऑटोग्राफ देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इनमें से एक फैन ने बोल्ट से प्याज पर ऑटोग्राफ लिए। बोल्ट भी प्याज पर ऑटोग्राफ देते हुए मुस्कुरा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंट बोल्ट के ऑटोग्राफ देने का यह वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर फैंस भी मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं।

#LovelyTrenty is so lovely he’s even happy to sign onions pic.twitter.com/PDJEx0NIXc

— The ACC (@TheACCnz) March 1, 2020