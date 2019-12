कुछ दिन पहले भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम के विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो में कुछ बच्‍चे गली में क्रिकेट खेलते दिख रहे हैं। पहली झलक में यह साधारण बच्चों का एक समूह लगता है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि गेंदबाजी कर रहा बच्चा दिव्यांग है। उसकी दोनों बाहें पूरी तरह से विकसित नहीं हैं। इसके बावजूद वह बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। उसकी गेंद शानदार ढंग से स्पिन कर रही थी। साहा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, ‘इस बच्चे को क्रिकेट खेलने से नहीं रोकना चाहिए।’ वह वीडियो पलक झपकते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

कुछ ऐसा ही एक और वीडियो फिर से वायरल हो रहा है। ताजा वीडियो में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। एक बच्चा गेंदबाजी करता है, दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहा क्रिकेटर शॉट लगाकर रन लेने के लिए दौड़ता है, लेकिन यह क्या करीब आने पर पता चलता है कि वह बच्चा चल नहीं सकता। उसने घिसटते हुए रन पूरा किया। यही नहीं, अगली गेंद पर साथी खिलाड़ी के कॉल करने पर वह फिर से रन लेने के लिए घिसटते हुए दौड़ता है। इस बार भी वह सफल रहता है। उसे कोई भी फील्डर रन आउट नहीं कर पाता है।

Left me speechless! #DeterminedMind A must watch to all those who love cricket and even those who don’t like it. Got to see this in FB, would love to know the details of this boy. @CSKFansOfficial @Whistlepodu4Csk pic.twitter.com/kM0SWACrKl

— Sudha Ramen IFS (@SudhaRamenIFS) December 26, 2019