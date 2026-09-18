ऑस्ट्रेलियाई टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए जिम्बाब्वे दौरे पर है। इस सीरीज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के स्टार ओपनर ट्रेविस हेड ने तूफानी शतक जड़ा और 84 गेंद पर 112 रन की बेहतरीन पारी खेली। इस पारी में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे तेज शतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बनने का रिकॉर्ड बनाया। वहीं कंगारू टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे बड़ा वनडे स्कोर भी बनाया।

ट्रेविस हेड ने इस पारी में 75 गेंद पर शतक पूरा किया और मैट रेनशॉ का रिकॉर्ड तोड़ा। हेड ने अपनी पारी में 15 चौके और 3 छक्के लगाए। रेनशॉ ने इसी सीरीज के पहले मैच में 86 गेंद पर शतक लगाते हुए यह रिकॉर्ड बनाया था, अब हेड ने इस रिकॉर्ड को एक मैच के बाद ही तोड़ दिया है। हेड के वनडे करियर का यह 8वां और 20वां इंटरनेशनल शतक था।

ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया सबसे बड़ा वनडे स्कोर

ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इस मुकाबले में पहले खेलते हुए 50 ओवर में 6 विकेट पर 356 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया का जिम्बाब्वे के खिलाफ इससे पहले सबसे बड़ा वनडे स्कोर था 6 विकेट पर 350 रन जो 2014 में बनाया था। अब 12 साल बाद उसने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए कप्तान और हेड के साथी ओपनर मिचेल मार्श ने भी 53 रन की बेहतरीन पारी खेली।

उनके अलावा तीसरे नंबर पर आए कूपर कोनोली ने 69 गेंद पर 78 रन बनाए। कोनोली ने अपनी पारी में 3 चौके और 3 छक्के जड़े। अंत में ओलिवर पीक ने 18 गेंद पर नाबाद 41 रन की तूफानी पारी खेली और टीम का स्कोर 356 रन तक पहुंचा दिया। पीक ने अपनी पारी में 2 चौके और तीन छक्के लगाए।

हेड का शतक ऑस्ट्रेलिया की जीत पक्की!

ट्रेविस हेड ने अब तक 20 इंटरनेशनल शतक लगाए हैं। यह उनका 20वां शतक था। ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले पिछले 19 ऐसे मौकों में से 18 में जीत दर्ज की और एक मुकाबला ड्रॉ रहा था। यानी ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं हारी जब ट्रेविस हेड ने शतक लगाया है। यानी हेड का शतक मतलब ऑस्ट्रेलियाई टीम की जीत की गारंटी। यह बात कह सकते हैं।

इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने पहला वनडे जिम्बाब्वे के खिलाफ 59 रन से जीता था। मैट रेनशॉ ने उस मुकाबले में 109 रन की पारी खेली थी और वह प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे। अब इस मुकाबले में जीत के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम सीरीज में कब्जा कर सकती है।

World Cup coming up + Travis Head in form. We’ve seen this nightmare before 💀👀



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