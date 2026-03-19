भारतीय टीम के लिए मौजूदा समय में एक से बढ़कर एक धाकड़ खिलाड़ी आ रहे हैं। कई बल्लेबाज तूफानी अंदाज में खेलने के लिए मशहूर हैं। वनडे हो या टेस्ट हर फॉर्मेट में वर्तमान खिलाड़ी ताबड़तोड़ अंदाज में खेलना जानते हैं, लेकिन टेस्ट में सबसे तेज शतक भारतीय बल्लेबाज के द्वारा 1996/97 में आया था। जिस खिलाड़ी ने यह कारनामा किया था उसने 42 साल पहले भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया था।

आपके जहन में ऋषभ पंत, वीरेंद्र सहवाग, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा कई नाम आए होंगे, मगर यह नाम जिस खिलाड़ी का है वह दिग्गज भारतीय कप्तान और बल्लेबाज रहा है। भारत के लिए टेस्ट में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट काफी रोचक है। इस लिस्ट में वीरेंद्र सहवाग, ऋषभ पंत, हार्दिक पंड्या, शिखर धवन, मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं।

भारत के लिए सबसे तेज टेस्ट शतक लगाने वाले बल्लेबाज

खिलाड़ी बनाम गेंद में शतक साल मोहम्मद अजहरुद्दीन साउथ अफ्रीका 74 1996/97 वीरेंद्र सहवाग वेस्टइंडीज 78 2006 शिखर धवन ऑस्ट्रेलिया 85 2012/13 कपिल देव इंग्लैंड 86 1981/82 हार्दिक पंड्या श्रीलंका 86 2017 वीरेंद्र सहवाग श्रीलंका 87 2008 वीरेंद्र सहवाग साउथ अफ्रीका 87 2009/10 शिखर धवन अफगानिस्तान 87 2018 मोहम्मद अजहरुद्दीन इंग्लैंड 88 1990 ऋषभ पंत इंग्लैंड 89 2022

मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 1984 में किया था डेब्यू

भारत के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 1984 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उनका पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ ईडेन गार्डेन्स में था। यानी चार दशक तकरीबन 42 साल पहले उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा था। उस दौर में टेस्ट क्रिकेट में अजहरुद्दीन ने जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में ताबड़तोड़ शतक लगाए वह रिकॉर्ड आज के युवा बल्लेबाज भी अभी तक तोड़ नहीं पाए हैं। सहवाग, धवन का युग चला गया लेकिन अब ऋषभ पंत के युग में अभी तक अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड अटूट है। देखना होगा कि कौन इस रिकॉर्ड को तोड़ता है।

यह भी पढ़ें- IPL 2026 KKR Team Analysis: केकेआर की ताकत और कमजोरी, फिन एलन से वरुण चक्रवर्ती तक धाकड़ खिलाड़ियों का जमावड़ा

यह भी पढ़ें- ICC Rankings: अभिषेक नंबर 1, संजू-तिलक को फायदा, बुमराह की भी छलांग; पाकिस्तान को हराने का बांग्लादेश को फायदा