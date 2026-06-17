इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर बात सबसे ज्यादा बार बोल्ड आउट होने वाले टॉप-10 भारतीय क्रिकेटर्स की हो तो उसमें सचिन तेंदुलकर का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे सचिन तेंदुलकर जरूर भूलना चाहेंगे, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है। दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले सचिन सबसे ज्यादा बोल्ड आउट होने वाले भारतीय हैं और उनके साथ इस लिस्ट में राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं।

सचिन नंबर 1 तो रोहित हैं सहवाग से आगे

इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा बोल्ड होने वाले भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं जो अपने करियर में कुल 123 बार बोल्ड आउट हुए थे जबकि दूसरे नंबर पर राहुल द्रविड़ हैं जो 111 बार बोल्ड आउट हुए थे। वैसे सचिन और द्रविड़ ही ऐसे भारतीय हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 से ज्यादा बार बोल्ड हुए थे। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हिटमैन रोहित शर्मा हैं जो 86 बार अब तक बोल्ड आउट हो चुके हैं।

इस लिस्ट में चौथे नंबर पर टीम इंडिया के पूर्व तूफानी ओपनर वीरेंद्र सहवाग हैं जो अपने करियर के दौरान कुल 74 बार बोल्ड हुए थे जबकि 5वें स्थान पर एमएस धोनी हैं जिन्होंने 66 बार बोल्ड होकर अपना विकेट गंवाया था। धोनी के बाद लिस्ट में यानी छठे स्थान पर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली हैं जो 65 बार बोल्ड हुए थे जबकि इस लिस्ट में 10वें स्थान पर अनिल कुंबले और युवराज सिंह एक साथ मौजूद हैं जो 54-54 बार बोल्ड हुए थे।

सबसे ज्यादा बोल्ड आउट होने वाले टॉप-10 भारतीय

प्लेयर साल मैच पारी नॉट आउट बोल्ड रन बेस्ट स्कोर औसत 100 50 शून्य सचिन तेंदुलकर 1989-2013 119 123 0 123 4707 214 38.26 9 23 5 राहुल द्रविड़ 1996-2012 106 111 0 111 4547 270 40.96 6 31 3 रोहित शर्मा 2007-2025 85 86 0 86 2608 137 30.32 5 17 9 वीरेंद्र सहवाग 2001-2013 72 74 0 74 2845 175 38.44 8 12 5 एमएस धोनी 2005-2019 65 66 0 66 1481 95 22.43 0 8 4 सौरव गांगुली 1996-2008 65 65 0 65 2418 239 37.2 5 13 6 विराट कोहली 2008-2026 61 61 0 61 2230 200 36.55 4 15 5 मोहम्मद अजरुद्दीन 1985-2000 58 58 0 58 1722 152 29.68 4 4 3 कपिल देव 1978-1994 56 57 0 57 1196 72 20.98 0 6 4 अनिल कुंबले 1992-2008 52 54 0 54 492 45 9.11 0 0 4 युवराज सिंह 2000-2017 54 54 0 54 1360 139 25.19 2 7 6

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