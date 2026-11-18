इंग्लैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मैच में बेन डकेट की 115 गेंदों पर 133 रन की शानदार पारी और सॉनी बेकर के 4 विकेट के दम पर 97 रन से हरा दिया और इस वनडे सीरीज को 2-1 से जीत लिया। बेन डकेट को तीसरे मैच के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया जबकि टॉम बैंटन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज में टॉम बैंटन ने सबसे ज्यादा रन (190 रन) बनाए और वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर रहे जबकि जो रूट ने इस वनडे सीरीज के 3 मैचों में 91 रन बनाए और वो 5वें स्थान पर रहे। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बेन डकेट रहे जिन्होंने 3 मैचों में 191 रन बनाए। इस वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में गस एटकिंसन और माहली बियर्डमैन संयुक्त रूप से पहले नंबर पर रहे जिन्होंने 6-6 विकेट लिए।

इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के टॉप-5 बैटर

बल्लेबाज मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट 4 6 टॉम बैंटन 3 3 190 63.33 118.01 26 4 बेन डकेट 3 3 151 50.33 101.34 17 3 मैच रेनशॉ 3 3 144 72 79.12 17 0 विल जैक्स 3 3 138 69 102.22 10 2 जो रूट 3 3 91 30.33 76.47 7 0

इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के टॉप-5 बॉलर

गेंदबाज मैच ओवर्स गेंद विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट गस एटकिंसन 3 30 180 6 18.67 112 1 0 माहली बियर्डमैन 2 15.4 94 6 13 78 0 1 लियान डॉसन 3 19 114 5 16.6 83 0 0 सॉनी बेकर 2 18 108 5 18 90 1 0 जेवियर बार्टलेट 3 27 162 5 36.8 184 0 0 जैक एडवर्ड्स 3 18.3 111 4 28.5 114 1 0 स्पेंसर जॉनसन 3 23 138 4 37 148 0 0 मैट रेनशॉ 3 11 66 3 19.33 58 0 0 जोफ्रा आर्चर 3 23.3 141 2 57.5 115 0 0

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