भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया ने 31 जुलाई 2021 को टोक्यो में इतिहास रचा। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में हैट्रिक लगाई। वह ओलंपिक 125 साल के इतिहास में हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं।

ओवरऑल बात करें तो 1984 के बाद किसी भारतीय ने पहली बार ओलंपिक में हैट्रिक लगाई है। इससे पहले आखिरी बार 1984 ओलंपिक में पुरुष हॉकी खिलाड़ी विनीत शर्मा ने हैट्रिक लगाई थी। विनीत ने तब मलेशिया के खिलाफ मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की थी। वह मैच भारत ने 3-1 से जीता था। खेलों के महाकुंभ यानी ओलंपिक में भारतीय हॉकी की ओवरऑल यह 32वीं हैट्रिक है। इन 32 में से 7 हैट्रिक मेजर ध्यानचंद (Major Dhyan Chand) के नाम हैं।

मेजर ध्यानचंद ने ओलंपिक में हॉकी में भारत की ओर से सबसे ज्यादा हैट्रिक लगाईं हैं। सबसे पहली हैट्रिक भी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने ही लगाई थी। उनके बाद बलबीर सिंह का नंबर आता है। बलबीर सिंह ने 4 बार यह कारनामा किया है।

ओलंपिक में देश को पहला पदक भी हॉकी ने ही दिलाया था। 1928 के एम्सटर्डम ओलंपिक में हॉकी इंडिया ने गोल्ड जीता था। उसके बाद भारत ने हॉकी में 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते।

साल 1960 में उसे रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इसके बाद उसने 1964 में गोल्ड, 1968 और 1972 में ब्रॉन्ज मेडल जीते। साल 1980 में उसने अपना 8वां गोल्ड मेडल जीता। हालांकि, उसके बाद से हॉकी में भारत कोई पदक नहीं जीत पाया है।

स्ट्राइकर वंदना कटारिया की ऐतिहासिक हैट्रिक के दम पर भारत ने ‘करो या मरो’ के मुकाबले में निचली रैंकिंग वाली दक्षिण अफ्रीका टीम को 4-3 से हराकर टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश की उम्मीदें बरकरार रखी हैं। वंदना ने चौथे, 17वें और 49वें मिनट में गोल किया।

नेहा गोयल ने 32वें मिनट में एक गोल दागा। दक्षिण अफ्रीका के लिए टेरिन ग्लस्बी (15वां), कप्तान एरिन हंटर (30वां) और मेरिजेन मराइस (39वां मिनट) ने गोल दागे। भारत ने ग्रुप चरण में पहले तीन मैच हारने के बाद आखिरी दो मैचों में जीत दर्ज की।

भारतीय खेमे को अब दुआ करनी होगी कि ब्रिटेन ग्रुप ए के आखिरी पूल मैच में आयरलैंड को हरा दे या ड्रॉ खेले। हर पूल से शीर्ष चार टीमें नॉकआउट चरण खेलेंगी। भारत को स्पर्धा में बने रहने के लिए हर हाल में यह मैच जीतना था। भारतीयों ने पहले मिनट से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। मैच के पहले दो मिनट में भारत को दो पेनल्टी कॉर्नर मिले लेकिन ड्रैग फ्लिकर गुरजीत कौर का खराब फॉर्म जारी रहा।

