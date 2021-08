पिता के निधन के बाद पहली बार घर पहुंची वंदना कटारिया, मां को गले लगा लगी रोने, देखें Video

ओलंपिक खेलों में इतिहास रचने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की स्ट्राइकर वंदना कटारिया करीब डेढ़ साल बाद अपने घर वापस लौटी। जैसे ही वंदना अपनी मां से मिलीं, वे भावुक हो गई और उन्हें गले लगाकर रोने लगी।

बुधवार को जैसे ही वंदना हरिद्वार पहुंची तो हवाई अड्डे पर उन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। हवाई अड्डे से लेकर घर तक वंदना का ज़ोरदार स्वागत किया गया। रास्ते भर गाजे-बाजे के साथ जश्न मनाया गया और उनकी वाहवाही के नारे लगाए गए। ओलंपिक हॉकी मैच में हैट्रिक लगाने वाली वंदना के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। वहीं कटारिया के स्वागत के लिए ज़िला प्रशासन ने रोशनाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक आयोजन भी किया।

जौली ग्रांट एयरपोर्ट से रोशनाबाद तक जिन भी रास्तों से वंदना का काफिला गुज़रा, कई स्थानों पर आम और खास लोगों ने वंदना का स्वागत किया। करीब डेढ़ साल बाद अपने घर लौटी वंदना मां से मिलकर काफी भावुक नज़र आईं। वे उन्हें गले लगाकर रोने लगी।

#WATCH | Indian women hockey player & hat-trick scorer in Tokyo Olympics, Vandana Kataria breaks down as she hugs her mother on arrival at their residence in Haridwar, Uttarakhand pic.twitter.com/RuqCKDXWoR

