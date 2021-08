टोक्यो ओलंपिक में 10वें दिन रविवार को 91 किलोग्राम वर्ग के सुपर हेवीवेट बॉक्सिंग के क्वार्टरफाइनल मुकाबले में भारत के सतीश कुमार को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सतीश की ये हार नॉर्मल परिस्थितियों में नहीं थी और वे कई टांकों के साथ बॉक्सिंग रिंग में उतरे थे। सतीश ने प्री-क्वार्टर के मैच में इंजरी के बावजूद आज का मुकाबला विश्व नंबर एक के खिलाफ लड़ा और भारत ही नहीं पूरी दुनिया का दिल जीत लिया।

आपको बता दें कि आज ओलंपिक में भारत के एक और पदक की उम्मीद जरूर टूट गई लेकिन दिल नहीं टूटा। सतीश कुमार आज के मैच में जिस जज्बे के साथ रिंग में उतरे और लड़े उसने सबका मन खुश कर दिया। बुरी तरह से चोटिल होने के बावजूद सतीश कुमार विश्व चैम्पियन बखोदिर जालोलोव के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में उतरे।

प्री क्वार्टर फाइनल में लगी चोटों के कारण दाईं आंख के पास और ठोड़ी पर कई टांके लगवाकर रिंग में उतरे सतीश ने ये मुकाबला 0-5 से गंवाया। उन्हें जमैका के रिकार्डो ब्राउन के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल में ये चोटें लगी थीं। आज के मुकाबले में सेना के 32 वर्षीय मुक्केबाज ने अपने दाहिने हाथ से पंच भी जड़े लेकिन जालोलोव पूरे मुकाबले में हावी रहे । तीसरे दौर में सतीश के माथे पर लगा घाव खुल गया लेकिन इसके बावजूद खून बहता रहा और वह लड़ते रहे ।

फुटबॉलर से मुक्केबाज बने जालोलोव ने अपना पहला ओलंपिक पदक सुनिश्चित करने के बाद सतीश की बहादुरी की तारीफ की । भारतीय मुक्केबाजी के हाई परफॉर्मेंस निदेशक सैंटियागो नीवा ने कहा ,‘‘अभी उसका मनोबल टूटा है लेकिन जब वह सामान्य होगा तो उसे पता चलेगा कि चोटों के साथ रिंग में उतरना कितनी बड़ी बात थी ।’’

One more loss in QFs but We’re proud of Satish kumar for playing despite of an injury

He fought well and was great in 1st Round & 3rd round still he lost it 5-0, I don’t understand how.

Champ Satish kumar #Boxing #Olympics #TeamIndia pic.twitter.com/yfVIEayTRB

— Girish (@ViratkohliFabb2) August 1, 2021