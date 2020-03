भारत की दिग्गज मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम दूसरी बार ओलंपिक खेलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी। उन्होंने सोमवार को जॉर्डन के अम्मान में एशिया-ओशिनिया ओलंपिक क्वालिफायर में 51 किग्रा क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस की आयरिश मैग्नो को 5-0 से हराकर टोक्यो ओलंपिक के लिए अपनी बर्थ पक्की की। 2012 के लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता अब सेमीफाइनल में चीन की युआन चांग से भिड़ेंगी।

ओलंपिक कोटा हासिल करने के साथ ही, 37 साल की इस मुक्केबाज ने अपने उन आलोचकों को चुप करा दिया, जो पिछले साल मैरीकॉम के साथ शाब्दिक लड़ाई में उनकी साथी मुक्केबाज निखत जरीन के साथ खड़े थे। ओलंपिक क्वालिफायर में हिस्सा लेने के लिए मैरीकॉम और निखत जरीन के बीच मुकाबला हुआ था। मैरीकॉम ने राजधानी दिल्ली में हुए उस मुकाबले में निखत को हरा दिया था।

CLASS ACT @MangteC shows the world how to win a bout as she booked her ticket for the second Olympic Games and stormed into the semis with a classic display of counter boxing against IMagno of. She becomes the to book quota for #Tokyo2020. Congrats Champ. #boxing pic.twitter.com/JDIpACihbj — Boxing Federation (@BFI_official) March 9, 2020



टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने के दावेदारों में शामिल भारतीय मुक्केबाज 24 साल के अमित पंघाल ने भी टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया। अमित ने 52 किग्रा भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के कॉर्लो पालम को हराया। 2019 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले अमित ने 4-1 से मुकाबले को अपने पक्ष में किया।

Ticket to #Tokyo2020– No 1 seed, @Boxerpanghal is through to his first Olympics Games as he won his quarter-final bout against Filipino boxer, Carlo Paalam with a split decision. Way to go Amit. Incredible. #PunchMeinHaiDum#boxing#Olympics2020 pic.twitter.com/f9C6O5KsaH — Boxing Federation (@BFI_official) March 9, 2020



सिमरनजीत कौर ने मुक्केबाजी में देश को आठवां ओलंपिक कोटा दिलाया। उन्होंने 60 किग्रा भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में मंगोलिया की नामुन मोनखोर को 5-0 से हराया। अब सेमीफाइनल में सिमरनजीत चीनी ताइपे की शिह-यी वू से भिड़ेंगी। 2012 लंदन ओलंपिक में भारत के 8 मुक्केबाजों (7 पुरुष और मैरीकॉम) ने हिस्सा लिया था।

Quota No @Simranjitboxer pulled off a stunner as she defeated Monkhor of to book her first #Olympic Games ticket to #Tokyo2020. Super show by as they equalize best ever representation and still more quotas to earn from the Asian Qualifiers. Way to go Guys.#boxing pic.twitter.com/vW3dDclLgj — Boxing Federation (@BFI_official) March 9, 2020



टोक्यो ओलंपिक के लिए भी अब तक 8 मुक्केबाज (4 पुरुष और 4 महिला) क्वालिफाई कर चुके हैं। यदि सचिन कुमार और मनीष कौशिक इस सूची में अपना नाम शामिल करवाने में सफल रहे तो यह संख्या बढ़ भी सकती है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App