Tokyo Olympics: पहले दिन भारतीय पुरुष हॉकी टीम का विजयी आगाज, महिलाओं को मिली हार

टोक्यो ओलंपिक खेलों की शुरुआत शुक्रवार से हो चुकी है। शनिवार का दिन भारत के लिए काफी ऐतिहासिक तो रहा लेकिन आज भारत को काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिले। कहीं आशा मिली तो कहीं निराशा हाथ लगी। दिन की शुरुआत में पुरुष हॉकी टीम ने जहां न्यूजीलैंड पर 3-2 से जीत दर्ज कर विजयी आगाज किया तो दूसरी ओर भारतीय महिला हॉकी टीम को नीडरलैंड से 5-1 से हार झेलनी पड़ी।

आपको बता दें कि दुनिया की नंबर एक पुरुष हॉकी टीम नीदरलैंड के खिलाफ पहले दो क्वार्टर में भारतीय महिलाओं ने दमदार खेल दिखाया लेकिन अंत में 1-5 से हार का सामना करना पड़ा। तीन बार की चैंपियन और मौजूदा ओलंपिक रजत पदक विजेता नीदरलैंड के लिए फेलिसे एलबर्स ने छठे और 43वें मिनट में दो गोल किए जबकि मारगोट वान जेफेन ने 33वें, फ्रेडरिक माटला ने 45वें और काईया जैकलिन वान मासाकार ने 52वें मिनट में गोल दागे।

वहीं भारत के लिए एकमात्र गोल कप्तान रानी रामपाल ने 10वें मिनट में किया था। नीदरलैंड की टीम की तरफ से छठे मिनट में गोल दागा गया जिसकी भारत ने कुछ ही समय बाद 10वें मिनट में बराबरी कर ली थी। भारतीय गोलकीपर सविता ने शानदार रक्षण करते हुए नीदरलैंड के एक के बाद एक हमलों को विफल किया। पहले क्वॉर्टर के बाद स्कोर था 1-1। दूसरे क्वॉर्टर में भी भारतीय टीम का डिफेंस शानदार था।

We will come back stronger.

On to the next, #IndianEves! #NEDvIND #HaiTayyar #IndiaKaGame #TokyoTogether #StrongerTogether #HockeyInvites #WeAreTeamIndia #Tokyo2020 #Hockey pic.twitter.com/gysuz08nW5

— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 24, 2021