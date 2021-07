भारतीय हॉकी टीम का एक समय विश्व में बोलबाला था। ये टीम गोल करने पर आती थी तो 10,20 गोल कब हो जाएं पता नहीं चलता था वहीं अगर डिफेंस की बात करें तो पूरे-पूरे टूर्नामेंट में एक भी गोल नहीं खाती थी। लेकिन 1980 के बाद से भारतीय टीम का परफॉर्मेंस गिरता ही गया। उसी का परिणाम है कि 1972 के म्यूनिच ओलंपिक के बाद से भारत कभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत नहीं पाया है। टोक्यो ओलंपिक में भी रविवार को भारतीय टीम को कंगारू टीम से 1-7 से भारी शिकस्त झेलनी पड़ी।

आपको बता दें भारत ने ओलंपिक खेलों में आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया को म्यूनिच ओलंपिक में 30 अगस्त 1972 को 3-1 से मात दी थी। उसके बाद से आज भी भारतीय टीम को खेलों के महाकुंभ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत का इंतजार है।

अगर हार के अंतर की बात करें तो भारत को आज कंगारुओं से करारी शिकस्त मिली है। पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-2 से जीत के बाद किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि भारतीय टीम 7-1 से ऑस्ट्रेलिया से हारेगी।

Not a great day at work for the #MenInBlue, but this will pump us to come back a lot stronger! #INDvAUS #HaiTayyar #IndiaKaGame #TokyoTogether #StrongerTogether #Tokyo2020 #HockeyInvites #TeamIndia #Hockey pic.twitter.com/xdnJpUvivu

— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 25, 2021