Tokyo Olympics 2020 day 10 Live Updates: बॉक्सर सतीश कुमार मेडल जीतने का मौका चूके, ब्रॉन्ज मेडल जीतने उतरेंगी पीवी सिंधु

बॉक्सर सतीश कुमार क्वार्टर फाइनल में जजों को सर्वसम्मत निर्णय (0-5) से मौजूदा विश्व चैंपियन बखोदिर जलोलोव से हार गए। सतीश कुमार यदि यह मैच जीत जाते तो भारत का पदक पक्का हो जाता।

#Boxing: Satish Kumar goes down to reigning World Champion Bakhodir Jalolov by unanimous decision (0:5) in QF. A win here would have ensured a medal for India. #Tokyo2020 #Tokyo2020withIndia_AllSports pic.twitter.com/0x1Y2EhP2R