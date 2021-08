हॉकी में भारत के हराने के बाद ट्विटर पर ट्रेंड हुआ Panauti, लोगों ने मीम्स शेयर कर पीएम नरेंद्र मोदी से की यह अपील

भारतीय हॉकी टीम का 41 साल बाद ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने का सपना मंगलवार को बेल्जियम के हाथों अंतिम चार में 2-5 से करारी हार के साथ टूट गया लेकिन टोक्यो खेलों में टीम अब भी कांस्य पदक की दौड़ में बनी हुई है। जैसे ही भारत मैच हारा ट्विटर पर ‘पनौती’ ट्रेंड करने लगा और लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट पर निशाना साधने लगे।

दरअसल जब मैच चल रहा था तब पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि, ‘मैं भारत और बेल्जियम का पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला देख रहा हूं। मैं उन्हें बधाई देता हूं।’ पीएम ने यह ट्वीट 7 बज के 35 मिनट पर किया था। तब भारत 2-1 से आगे चल रहा था। लेकिन इसके बाद मैच पलट गया और बेल्जियम ने एक के बाद एक 4 गोल दाग दिये। जैसे ही भारत हारा लोग प्रधानमंत्री के इस ट्वीट को लेकर उन्हें ट्रोल करने लगे।

एक यूजर ने लिखा “2014 के बाद से जब से ये महाशय आए हैं न भारत ने क्रिकेट में कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती है न ही कोई प्रतियोगिता। प्लीज आप टोक्यो ओलंपिक देखना बंद कर दो नहीं तो भारत सिर्फ 3 ही मेडल ला पाएगा।”

नितीश कुमार नाम के एक यूजर ने कहा “चन्द्रयान के समय भी इन्होंने ऐसा ही किया था। वो भी क्रैश हो गया था। बहुत बड़ी पनौत हैं ये भारत अब कुछ नहीं जीतने वाला।” मुस्तक ने लिखा “पीएम मोदी पनौती है इस देश के लिए, यकीन नहीं तो पिछले 7 साल का हिसाब देख लो।”

Can’t wait for the Test series to start on Weds .. Should be a great series !! #ENGvIND pic.twitter.com/5NErNh85C3

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) August 2, 2021