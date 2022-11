Sports News: न्यूजीलैंड दौरे पर राहुल द्रविड़ नहीं होंगे कोच, वीवीएस लक्ष्मण संभालेंगे जिम्मेदारी; पढ़ें खेल जगत की अन्य खबरें

Sports News Today, Khel News in Hindi: न्यूजीलैंड में तीन मैचों की टी20 और तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलना है। टी20 सीरीज 18 नवंबर से वेलिंगटन में शुरू होगी।

राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण। (फोटो- बीसीसीआई)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram