भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के बीच मैदान में हमेशा से अदावत रही है। हालांकि, मैदान के बाहर दोनों देशों के क्रिकेटर्स के रिश्ते काफी दोस्ताना रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वसीम अकरम, शोएब अख्तर का तो भारत में काफी आना-जाना रहा है। पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो ‘कॉमेडी नाइट्स विद कपिल’ और ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) में शिरकत कर चुके हैं।

इसमें शोएब अख्तर का भी नाम शामिल है। शोएब कई बार कपिल के शो में आ चुके हैं। ‘कॉमेडी नाइट्स विद कपिल’ (Comedy Nights With Kapil) में एक बार उनके साथ भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह भी थे। तब कपिल ने हरभजन और शोएब से क्रिकेट से जुड़े किस्से सुनाने को कहा था। इस पर हरभजन सिंह ने कहानियां सुनाने के बहाने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खासकर इंजमाम उल हक और अब्दुल रज्जाक के खूब मजे लिए थे। यहां तक कि शोएब अख्तर को कहना पड़ गया था कि ओए कोई इंडिया का भी किस्सा सुना दे। हालांकि, हरभजन ने उनकी एक नहीं सुनी थी।

यूं तो हरभजन और शोएब के बीच मैदान पर कई बार नोकझोंक हो चुकी थी, लेकिन कपिल के शो में दोनों एक दूसरे की बातों को काफी एन्जॉय कर रहे थे। हरभजन तो मानो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के पीछे ही पड़ गए थे। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक जिक्र करते हुए कहा, ‘इंजी भाई एक बार रन आउट हो गए।’

हरभजन ने बताया, ‘दरअसल, उन्होंने शॉट लगाया था, सुरेश रैना ने फील्ड कर स्टम्प की ओर थ्रो किया। इंजी भाई विकेट के आगे ही खड़े थे। गेंद उनके पैर से टकरा गई। भारतीय टीम ने अपील की और अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया। अगले मैच में इंजी भाई ने जानबूझकर गेंद को अपने पैर के जरिए विकेट से दूर कर दिया। इस बार अंपायर ने फिर उन्हें आउट दे दिया।’

हरभजन ने बताया, ‘इसके बाद जब वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए तो तब किसी पत्रकार ने पूछा, ‘इंजमाम आप कैसे आउट हो जाते हैं, क्या करते हैं आप?’ तब इंजी भाई ने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया, ‘I don’t understand..I stop the ball I out, I don’t stop the ball I out. (मुझे कुछ समझ नहीं आता है… मैं गेंद रोकता हूं तो आउट हो जाता हूं, मैं गेंद नहीं रोकता हूं, तब भी आउट हो जाता हूं)।’ यह सुनकर शो में बैठे सब लोग हंसने लगे।

हरभजन ने उस घटना का भी जिक्र किया जब भारत ने पाकिस्तान में सीरीज जीती थी। उस समय पाकिस्तानी कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनसे सवाल किया गया, ‘आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही.. क्या हो रहा है? कहीं मैच फिक्स तो नहीं है?’ तब इंजमाम ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ‘शट अप।’

हरभजन सिंह ने शारजाह में हुए उस सीरीज के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक के एक इंटरव्यू का भी जिक्र किया। हरभजन ने कहा, ‘रज्जाक को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि वह अब खुद को भविष्य में कहां देखते हैं?’ इस पर उन्होंने कहा, ‘लाहौर।’ यह सुनते ही शोएब अख्तर समेत शो में बैठी ऑडियंस सब हंसने लगे।