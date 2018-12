भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला चल रहा हो और खिलाड़ी एक दूसरे को स्लेज न करें भला ऐसा कैसे हो सकता है। विपक्षी टीम को उकसाना और उनपर मनोवैज्ञानिक दवाब बनाना मेजबान ऑस्ट्रेलिया की खेल रणनीति का हिस्सा है। इसकी झलक कई बार दोनों टीमों के बीच चल रही 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में देखने को मिली है। ऐसा ही एक वाकया मेलबर्न के मैदान पर भी देखने को मिला जब तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन पुजारा के आउट होने के बाद रोहित शर्मा मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे। रोहित अभी मैदान में आए ही थे कि उनको उकसाने के लिए विकेटों के पीछे से टिम पेन ने उन्हें छक्का मारने के लिए उकसाना शुरू कर दिया।

दरअसल रोहित शर्मा अक्सर अपने स्वभाव के अनुरूप लंबे-लंबे शॉट लगाते हैं और ऐसा करते हुए वो पहले मैच में आउट भी हो चुके हैं, इसलिए पेन ने उन्हें उकसाते हुए स्लिप में खड़े फिंच से कहा कि तुमने तो कई टीमों के साथ आईपीएल खेला है, मैं हमेशा से कंफ्यूज रहता हूं कि आखिर राजस्थान को सपोर्ट करूं या मुंबई को लेकिन अगर आज रोहित छक्का मार देगा तो फिर मैं मुंबई को सपोर्ट करुंगा। हालांकि रोहित ने इसपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी लेकिन स्टंप माइक में कैद हुए इस वार्तालाप को सुनकर कमेंटेटर की हंसी नहीं रुक रही थी। गौरतलब है कि ये पहली मर्तबा नहीं है जब पेन इस तरह से बल्लेबाजों को उकसाते दिखे हों।

“If Rohit hits a six here I’m changing to Mumbai” #AUSvIND pic.twitter.com/JFdHsAl84b

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 27, 2018