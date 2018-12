भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला चल रहा हो और शब्दों की जंग न देखने को मिले ऐसा भला कहां हो सकता है। इन दो दिग्गज टीमों के बीच मुकाबला जितना रोमांचक होता है उतना ही खिलाड़ियों के बीच एक दूसरे को शब्दों के जरिए मानसिक रूप से हराने पर भी जोर होता है। इसकी झलक इन दोनों टीमों के बीच पर्थ के मैदान पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में खूब देखने को मिल रही है। खासकर दोनों कप्तान आपस में भिड़ते नजर आए। इस खेल के चौथे दिन जब पेन बल्लेबाजी कर रहे थे तो मैदान पर वो कोहली से जा भिड़े थे जिसके कारण अंपायर को बीच में आकर मामला सुलझाना पड़ा था तो इसके बाद जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो विकेटो के पीछे से पेन कुछ इस तरह का बर्ताव करते दिखे।

दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने खेल के चौथे दिन भारत को जीत के लिए 287 रनों का लक्ष्य दिया था। ऐसे में जब भारत की सलामी जोड़ी मैदान में पहुंची तो विकेट से इसका खाता खुला और केएल राहुल आउट हो गए वहीं मुरली विजय क्रीज पर अच्छी लय में दिख रहे थे। इसके बाद विकेटों के पीछे से कप्तान पेन ने पंत की स्टाइल में विजय के ऊपर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की और कोहली पर निशाना साधते हुए कहा कि माना कि कोहली आपके कप्तान हैं लेकिन वो इंसान अच्छे नहीं हैं। बता दें कि इन दोनों टीमों के बीच ये पहली दफा इस तरह की बयानबाजी नहीं हो रही है। ये अक्सर मैदान में देखने को मिलती है। हालांकि मुरली विजय को उनकी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते रहे।

“Murali, I know he’s your captain but you can’t seriously like him as a bloke”

Australia captain Tim Paine gets the last laugh with an absolute zinger against @imVkohli pic.twitter.com/6E8bASbFQT

