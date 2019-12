AUS vs NZ, 2nd Test, New Zealand tour of Australia, 2019-20: नाथन लियोन और जेम्स पेटिनसन की धारदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को दूसरे टेस्ट के चौथे ही दिन 247 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की विजयी बढ़त बना ली। ऑस्ट्रेलिया के 488 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम दिन के अंतिम सत्र में 240 रन पर सिमट गई। लियोन ने 81 रन देकर चार जबकि पेटिनसन ने 35 रन देकर तीन विकेट चटकाए। ब्लंडेल आउट होने वाले अंतिम बल्लेबाज रहे। उन्होंने 210 गेंद में 15 चौकों की मदद से 121 रन की पारी खेली। यह ब्लंडेल के करियर का दूसरा और दो साल में पहला टेस्ट शतक है। इस मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने न्यूजीलैंड बल्लेबाज हेनरी निकोल्स को बहुत तेजी के साथ स्टंप आउट किया। इस वीडियो को आईसीसी ने अपने ऑफिशियल अकांउट से शेयर किया है। पेन ने धोनी की तरह तेजी दिखाते हुए यह स्टंप आउट किया। पेन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्रिकेट फैंस को यह वीडियो देख भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी याद आ रहे हैं।

नाथन लियोन की फ्लाइट गेंद को निकोल्स ने बढ़ाकर खेलना चाहा, जिसे वो चूक गए और पेन ने बिना देर किए स्टंप आउट कर दिया। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कोई टीम 418 रन से अधिक के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई है लेकिन यह रिकॉर्ड भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही है। वेस्टइंडीज ने 2003 में एंटीगा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह लक्ष्य हासिल किया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम पेटिनसन की तूफानी गेंदबाजी के सामने लंच तक 38 रन तक तीन विकेट गंवाने के बाद संकट में थी लेकिन ब्लंडेल ने एक छोर संभाले रखा।

Sharp work from the skipper to send back Henry Nicholls

Australia are six wickets away from a win. #AUSvNZpic.twitter.com/0mOvRP6vlY

