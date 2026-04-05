आरसीबी ने सीएसके के खिलाफ आईपीएल 2026 के 11वें मैच में 20 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया और इस टीम को इस स्कोर तक पहुंचाने में टिम डेविड की तूफानी बल्लेबाजी का जबरदस्त योगदान रहा। हालांकि डेविड के अलावा टीम के अन्य 4 बल्लेबाजों ने भी बेहद तेज पारी खेली और सबका स्ट्राइक रेट 150 के पार रहा।

टीम डेविड ने 21 गेंदों पर लगाया अर्धशतक

इस मैच में टिम डेविड ने 21 गेंदों पर अर्धशतक लगाया और 280.00 की स्ट्राइक रेट के साथ 25 गेंदों पर नाबाद 70 रन बनाए। टिम ने अपनी पारी के दौरान 8 छक्के और 3 चौके भी जड़े। कप्तान रजत पाटीदार ने 19 गेंदों पर नाबाद 48 रन की पारी 252.63 की स्ट्राइक रेट से बनाए तो वहीं विराट कोहली ने 18 गेंदों पर 28 रन की पारी 155.56 की स्ट्राइक रेट के साथ खेली।

इनके अलावा टीम के ओपनर फिल साल्ट ने भी 30 गेंदों पर 46 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 153.33 का रहा जबकि देवदत्त पडीक्कल ने 29 गेंदों पर 50 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 172.41 का रहा। एक वक्त पर आरसीबी ने 6 ओवर में एक विकेट पर 51 रन बनाए और इसके बाद इस टीम ने 14 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन ठोक दिए। आखिरी 5 ओवर में इस टीम की तरफ से कुल 93 रन बने।

टिम डेविड ने तोड़ा आंद्रे रसेल का रिकॉर्ड

टिम डेविड ने इस मैच में यानी सीएसके के खिलाफ 16 से 20 ओवर के बीच कुल 69 रन बनाए और आंद्रे रसेल से आगे निकल गए। आईपीएल में अब 16 से 20 ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टिम डेविड दूसरे नंबर पर आ गए। उन्होंने रसेल को पीछे छोड़ दिया जिन्होंन इन ओवर के बीच में कुल 68 रन बनाए थे। इस लिस्ट में पहले नंबर पर क्विंटन डिकॉक मौजूद हैं।

आईपीएल में 16-20 ओवरों के बीच किसी बल्लेबाज का सर्वाधिक स्कोर

71 रन – क्विंटन डिकॉक बनाम KKR, 2022

69 रन – टिम डेविड बनाम CSK, 2026

68 रन – आंद्रे रसेल बनाम CSK, 2018

67 रन – ऋषभ पंत बनाम SRH, 2018

65 रन – एबी डिविलियर्स बनाम KKR, 2020

IPL में CSK के खिलाफ सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले टॉप-5 कप्तान

सीएसके के खिलाफ सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तानों की लिस्ट में संजू सैमसन से आगे श्रेयस अय्यर हैं। रोहित शर्मा इस लिस्ट में इतने जीत के साथ पहले स्थान पर हैं। (खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)